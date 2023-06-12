財長莊翠雲談公股整併 須考量四大原則

過去外界不斷討論金金併中「公公併」的可能性，財政部長莊翠雲接受本報專訪時表示，只要考慮四要素、能產生最大綜效，財政部不會特別反對。同時，她也指出，期許公股行庫重視ESG與「共益」的成效。

談及公股行庫的整併，莊翠雲指出，財政部並沒有干涉或特別阻擋，但她認為一定要考量四大要素，一是組織文化、二是員工安置、三為經營策略，第四則是必須公正、公平、公開，才能達到最大綜效。

對於公股管理，莊翠雲最重視的就是ESG（環境、社會及公司治理），更責成第一金召集公股金融事業共同成立ESG平臺，依「組織與ESG資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」三大主軸，於短中長期三階段推動逾35項執行方案，包括簽署赤道原則、投資、融資及商品審查流程納入ESG因子、訂定高污染、高耗能產業投資融資上限、發行綠色或可持續發展債券等。

莊翠雲也說，公股行庫肩負種種政策任務，例如「青年安心成家購屋優惠貸款」、「中小企業千億振興」融資方案等，每家公股行庫都很努力、不能抹煞，甚至如兆豐金、第一金今年前五個月稅後盈餘都已突破百億元，其實績效不比民營金融業差。她期許公股行庫成為國銀典範，除了共利、共榮之外，更要注重「共益」，從社會大眾的角度，思考如何回饋社會。

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