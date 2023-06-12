財長：台美租稅協定 下半年洽談可期

對於台美洽簽租稅協定，財政部長莊翠雲12日接受本報系專訪時指出，廠商被雙重課稅的痛處，勢必要解決，財政部就此議題已準備好了，只要美方提出模式，財政部隨時可談。她也首度鬆口時間表：希望下半年可展開諮商。

莊翠雲說，台美租稅協定談了很久，過去推動相關議題時，美方態度相對不積極，但近年台美經貿往來日益密切，考量企業跨境投資面臨雙重課稅和美國稅率較高的問題，廠商一直反映，我方也持續向美方表達洽簽意願，美國「聽到了、也重視了」。

她表示，近期美國國會有發聲表達洽簽的意願，美國財長也有相關意見，但美方還要整合方向，就財政部的立場，則是已經展開相關準備，且準備好了，只要美方一有模式出來，希望下半年就可以展開諮商。

莊翠雲表示，洽簽租稅協定事涉雙邊，無法單方面操之在我方，財政部「希望」下半年可以開始談，且開始洽談後也需要時間，包括扣繳率、字義、相關用語等，很多內容都還要再溝通，但廠商被雙重課稅的痛處，勢必要解決。

她也說明，針對台美租稅協定，財政部的部分主要是準備實體內容，其他諸如洽談等，還是要回到外交部，但包括財政部、外交部、經濟部和總統府、駐美單位等相關部會，都十分努力，也持續透過各種場合表達我方洽簽意願。

目前台灣企業赴美投資，後續獲利如要匯回，除需先繳納美國企業所得稅21％，稅後盈餘匯回台灣前要再負擔30％的美國股利扣繳；儘管扣繳稅負可抵減台灣營所稅，但整體實質稅率仍達44.7％。若雙方簽署租稅協定，一般預期，股利扣繳率可望自30％降至10％。

財政部國財司副司長李瓊琳12日則在例行記者會指出，美國財政部長葉倫已表態指美國與台灣缺乏租稅協定是重大問題，將研究是否能找到方法因應；目前美國國會提及避免雙重課稅方式，包含租稅協定及非租稅協定等。

李瓊琳表示，美國財政部應該會先與美國國會達成共識；只要美國財政部有提出同意諮商，台灣就可開始配合、啟動，「We are ready」。

延伸閱讀

財長莊翠雲談公股整併 須考量四大原則

財長談中央統籌分配款 直轄市和其他縣市 擬採同公式計算

引資金入公建 財部7月14日開招商大會