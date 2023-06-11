3萬房貸補貼沒資格？6月還有三筆錢可領

6月過了第一周，政府相關部會再放送利多、大撒幣，除了內政部營建署的房貸定額補貼金3萬元之外，還有環保署的舊車汰換加碼換現、文化部的成年禮金文化幣、教育部體育署的青春動滋券500元可以領，一次整理四大好康，不要錯過！

▲房貸補貼

6月1日開放申請，持續受理至今（2023）年12月29日下午5時為止 ，預估首批在7月初就能獲得一筆定額3萬元支持金；申請要注意填寫借款人姓名、身分證字號、戶籍地址、聯絡方式、今年2月28日有貸款餘額之貸款金融機構名稱、貸款抵押房屋地址（無須附件）。

此次房貸補貼將幫助中低薪房貸族減輕壓力，符合資格條件如下：

一、僅有1筆自用性質購置住宅貸款。

二、名下持有房屋1戶以內。

三、110年度家戶所得合計在120萬元以內。

四、原始核貸金額台北市850萬元以下、其他縣市700萬元以下。

▲舊車汰換加碼

6月1日起「廢車回收一站通」網站將提供新媒合選項，民眾汰換老舊車輛可加碼換現金，並從原先補助每輛15,000元加碼至16,000元，且車籍位於竹竹苗地區者，領取金額更提高至19,100元，新方案平均可比1月份多領至少500～1,000元。此外，新竹縣環保局也將比照去年，持續收購電動機車減碳效益、每輛2,000元。

▲青春動滋券500元

登記領取的日期為112年6月1日開始，可以用到112年12月31日。根據教育部體育署規劃，青春動滋券每人每年的發放金額為500元，發放對象為16至22歲的國民，也就是出生日期介於民國90年1月1日到民國96年12月31日的青少年，可於6月1日上午10時起～12月31日止，至動滋券官網點選「立即領取」，並填入身分證字號、出生年月日、手機號碼、E-mail等個人資料，經系統驗證資格無誤後即可取得QR Code，未來以電子錢包方式出示於運動、看比賽等相關產業合作店家，就能折抵消費。

▲成年禮金文化幣

6月6日開放領取，估計約90萬人受惠。出生日期於民國90年9月1日～94年12月31日之我國國民（具中華民國國籍），亦或是取得永久居留許可之外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民之配偶並取得我國居留許可者等對象，均可領取1,200點文化禮金，並可立即使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費，至於沒手機的年輕人亦能提出紙本申請，凡於明（113）年6月30日前至全國藝文消費點進行消費折抵，每次使用均以1點為單位，且除了先前已公布的獨立書店消費加碼2點送1點優惠外，文化部也將陸續公布各項好康訊息。

一、國內現有戶籍之國民。

二、取得居留許可之無戶籍國民。

三、取得永久居留許可之外國人。

四、大陸地區、港澳、外國人為我國國民之配偶並取得居留許可。（含離婚或配偶死亡，居留許可未廢止）

五、政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬。

（旺得富理財網 黃順德）

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