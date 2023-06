唐鳳今起訪英 數位部曝光行程

本報日前報導,數位部長唐鳳將於6月中訪英一周。數位部今(11)日指出,唐鳳於今出發,受邀參與倫敦科技週(London Tech Week)活動,並將拜會英國政府部門、國會及參訪衛星業者OneWeb總部等,分享台灣在數位政府治理、通訊韌性、AI民主化等議題上的努力及經驗。數位部指出,英國倫敦科技週於6月12日至16日登場,唐鳳將出席相關核心主題活動如科技領袖高峰論壇(Global Leaders Innovation Summit)、AI高峰會(The AI Summit London),以及AI圓桌會議(AI Roundtable)等,透過多方對談,共同探討數位轉型推動策略、AI風險與促進民主社會互信等議題。

數位部表示,此次英國行唐鳳預計也將拜會英國創新科技部(Department for Science,Innovation and Technology,DSIT)、英國商業貿易部(Department for Business and Trade,DBT),雙方就數位治理與數位產業合作相關議題進行意見交流。此外,唐鳳亦將前往參訪國際衛星業者OneWeb總部,期盼共同推動本部進行中的「應變韌性驗證計畫」,打造多元異質的韌性通訊網路。

數位部說,唐鳳此行也將參訪內閣辦公室(Cabinet Office)下負責輔導各機關數位轉型的「政府數位服務辦公室」(Government Digital Service,GDS),希望透過與GDS的交流,增進雙方在資料治理與服務設計制度的合作。

唐鳳期許透過本次出訪,能深化彼此在政府資安、產業投資、應用創新等各面向的數位合作,持續強化台英關係。