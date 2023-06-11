唐鳳今起訪英 數位部曝光行程

本報日前報導，數位部長唐鳳將於6月中訪英一周。數位部今（11）日指出，唐鳳於今出發，受邀參與倫敦科技週（London Tech Week）活動，並將拜會英國政府部門、國會及參訪衛星業者OneWeb總部等，分享台灣在數位政府治理、通訊韌性、AI民主化等議題上的努力及經驗。數位部指出，英國倫敦科技週於6月12日至16日登場，唐鳳將出席相關核心主題活動如科技領袖高峰論壇（Global Leaders Innovation Summit）、AI高峰會（The AI Summit London），以及AI圓桌會議（AI Roundtable）等，透過多方對談，共同探討數位轉型推動策略、AI風險與促進民主社會互信等議題。

數位部表示，此次英國行唐鳳預計也將拜會英國創新科技部（Department for Science，Innovation and Technology，DSIT）、英國商業貿易部（Department for Business and Trade，DBT），雙方就數位治理與數位產業合作相關議題進行意見交流。此外，唐鳳亦將前往參訪國際衛星業者OneWeb總部，期盼共同推動本部進行中的「應變韌性驗證計畫」，打造多元異質的韌性通訊網路。

數位部說，唐鳳此行也將參訪內閣辦公室（Cabinet Office）下負責輔導各機關數位轉型的「政府數位服務辦公室」（Government Digital Service，GDS），希望透過與GDS的交流，增進雙方在資料治理與服務設計制度的合作。

唐鳳期許透過本次出訪，能深化彼此在政府資安、產業投資、應用創新等各面向的數位合作，持續強化台英關係。