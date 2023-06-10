三併購案審查 華新麗華可望先過關

針對事業結合（合併）申報，公平會目前手中計有三大案，其中遠傳電信和亞太電信合併、華新麗華合併瑞典不鏽鋼廠Outokumpu Long Products AB兩岸已受理，對外徵詢意見也截止，近日委員會將進行討論；至於台灣大哥大併台灣之星的台台併，還在補件階段暫未受理。

公平會表示，公平會審查結合申報案件期限是自事業提出完整申報資料起算30日，若有必要可再延長審查60日，遠傳電信和亞太電信的審查期限原則是到6月20日左右，但目前還沒有具體排定委員會時間。遠傳先前則於股東會表示，希望可在6月底取得公平會「不禁止結合」處分，後續還要再經證交所、金管會等程序，希望第四季可完成合併案並訂合併基準日。

至於台台併部分，公平會僅表示，已要求業者補件，等文件完備才會正式受理；雖然主管機關對補件也會要求一定期限，同時還是會考慮到業者要準備過去三年的資料，會在時間上給予彈性，不會時間一到就要求退回重來，否則對業者也很不公平。

相較之下，華新麗華、義大利商Cogne Acciai Speciali S.p.A.與瑞典商Outokumpu Long Products AB結合案相對單純。公平會表示，該案結合申報事業為華新麗華，參與結合事業包括華新麗華、Cogne Acciai Speciali S.p.A.與Outokumpu Long Products AB，主要是華新麗華擬透過子公司Cogne Acciai Speciali S.p.A.取得Outokumpu Long Products AB逾三分之一股份。

公平會表示，該案屬於鋼鐵製造業結合，主要是華新麗華透過子公司CAS取得被併企業逾三分之一股權後，具控制其業務經營或人事任免的權力，符合公平交易法第10條的結合型態，且參與結合事業市場占有率申報門檻，因此依法須提出結合申報。一般預期，該案6月底前應可通過。

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