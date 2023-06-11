6/11前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|6/12（一）
|國財司記者會
主計總處公布四月受雇員工調查
台糖股東會
創投公會主辦《2023台灣投資博覽會》
|6/13（二）
|關務署記者會
上海銀股東會
|6/14（三）
|投信投顧公會國際資產管理論壇
台北國際食品展
|6/15（四）
|國庫署記者會
央行公布5月銀行辦理人民幣業務概況
|6/16（五）
|台電股東會
勞動部公布最新無薪假統計
|6/17（六）
|國家海洋研究院主辦西班牙時代的艾爾摩莎研討會
國際財經焦點
|6/12（一）
|美國5月消費者通膨預期
日本5月生產者物價指數
印度5月通膨率
|6/13（二）
|美國5月消費者物價指數、Fed利率會議
德國6月Zew經濟景氣指數
澳洲6月Westpac消費者信心指數
英國4月失業率
|6/14（三）
|美國5月生產者物價指數、Fed公布利率決策
歐元區4月工業生產
英國4月GDP年增率
韓國5月失業率
|6/15（四）
|美國上週初領失業救濟金人數、5月零售銷售
歐洲央行利率會議
紐西蘭第一季GDP
日本4月機械訂單
澳洲5月失業率
|6/16（五）
|美國6月密大消費信心指數
日本央行利率會議
新加坡5月非石油出口
陸港澳焦點
|6/12（一）
|深成指、創業板指、深證100等核心指數最新調整樣本股上路
|6/14（三）
|2023工業互聯網大會於蘇州舉行，至16日
2023世界交通運輸大會於武漢舉行，至17日
|6/15（四）
|5月規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額、失業率
第九屆中國（上海）國際技術進出口交易會（上交會）開幕
|6/16（五）
|第15屆海峽論壇在福建舉行
|6/17（六）
|APEC工商領導人中國論壇在北京舉行
台股一周焦點
|6/12（一）
|股東會
|研勤、伯特光、晶焱、曜越、東哥遊艇、晶焱、北極星藥業-KY等
|6/12（一）
|除息
|德微、新產等
|6/12（一）
|法說會
|京城銀
|6/12（一）
|新股買賣
|華安
|6/13（二）
|股東會
|世界、英業達、優群、中磊、台達電、興富發、裕民、台灣大、龍德造船、凌群、智聯等
|6/13（二）
|除權息
|台塑化、精剛、福興等
|6/14（三）
|股東會
|致新、台玻、強茂、金像電、中光電、兆赫、宜特、茂訊、撼訊、正凌、訊舟等
|6/14（三）
|除權息
|緯穎、台化、日友、正文等
|6/14（三）
|法說會
|信邦
|6/15（四）
|股東會
|儒鴻、美時、微星、王品、晶華、緯創、玉晶光、譜瑞-KY、和碩、華通、奇鋐等
|6/15（四）
|除權息
|台積電、信驊、儒鴻、遠雄、南電等
|6/15（四）
|法說會
|沛波、欣巴巴
|6/16（五）
|股東會
|中鋼、大同、廣達、華南金、兆豐金、台新金、中信金、第一金、合庫金、彰銀、台企銀、兆豐金、王道銀、台產、全家、健策、嘉澤、祥碩等
|6/16（五）
|除權息
|新至陞、美食-KY、汎德永業、頎邦等
|6/16（五）
|法說會
|傳奇
|6/16（五）
|新股買賣
|鏵友益
|6/17（六）
|股東會
|台灣銘板、開發金、虎門科技、世坤等
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