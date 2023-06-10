砸3億補貼進口豬肉 陳吉仲回應了

中央畜產會近日公布至9月底前補貼進口豬肉每公斤6元、預計補貼5萬噸，光補貼的預算就達3億元，農委會主委陳吉仲受訪時表示，國內主要豬肉進口來源為歐洲國家，受到俄烏戰爭致使進口豬肉價格高漲，國內豬舍又因百億基金畜舍改建致使產量下滑，為確保豬肉的供應無虞，因此提出數月的獎勵計畫，盼透過進口豬肉與國內生產滿足豬肉需求。

據統計，近年國內進口豬肉占比日漸擴大，2021年全年占需求的12％、2022年達17％，今年至今約占18％。

陳吉仲說，因為俄烏戰爭導致能源價格上漲，如丹麥、西班牙的畜牧的生產成本大幅度的上漲，而國內豬肉需求約有10％來自國外，且近年主要來自歐洲國家，但歐洲國家進口價格每公斤逾100元，國內也因配合百億基金改建畜舍、致使產能減少，需要透過進口補足，因此盼透過獎勵補足豬肉需求。

陳吉仲也說，由於美國的能源成本下跌，豬肉價格下降，因此目前進口業者以美國豬肉為主。

是否會有其他措施穩定豬價？陳吉仲提及，目前豬肉價格的綠燈區為每公斤85元至95元，會透過市場機制，且目前美國成本下跌，美豬已取代一些歐洲國家，進口價格也已回穩，農委會的責任為調度數量滿足國內消費者需求。

（中時 林良齊）

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