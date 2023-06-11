國營事業股東會下周召開 台電虧損料遭砲轟

國營事業股東會即將接連召開，首先是台糖股東會12日登場，隨後是台電股東會在16日召開，由於台電去年今年連續虧損，董事會將在會議中報告增資狀況及未來規劃因應，不過由於多年未發股利，預料小股東將在股東會上連番砲轟。

台電因國際燃料價格上揚墊高發電成本，去年虧損超過2,700億元，今年前4個月虧損也有1,200億元，在累虧嚴重的情況下，經濟部緊急啟動增資1500億元挹注資本額，避免虧損超過資本額的困境，不過由於今年仍持續虧損，預料會有新一波增資及發行特別股的規劃。

台電高層透露，由於電價審議會同意調漲電價，因此4月起新電價收入增加，預估全年營收可增加600多億元，因此原定在8月要進行發行特別股的計畫將延後，先讓公司財務健全，才能引起市場投資人的信任，預估下半年才會繼續發行特別股的作業。

至於在台糖股東會上，由於前董事長董事長陳昭義在4月中轉任經濟部國營會副主委，董事長一職由高雄市前代理市長陽明州接任；台糖前總經理王國禧以照顧家人等個人因素向經濟部請辭獲准，新任總經理由副總經理陳立人陞任，在董事長與總經理都剛上任的情況，股東會將成兩人首要面對的重要場合。

據悉，由於近年來台糖積極推動老舊豬舍改建，以過去屏東東海豐新式豬舍為藍圖，建立現代化養豬及沼氣發電等再生能源，推動產業升級轉型，同時台糖近年來也積極推動多角化經營，經濟部還賦予台糖要承接推動綠能的重要任務及穩固國內肉品供應，因此在股東會中預料會說明未來台糖經營的新藍圖。