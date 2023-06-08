還有6％民眾沒領6千!這群人對政策最有感

財政部今（8）日在行政院院會中向行政院長陳建仁報告「全民共享普發現金執行概況」，截至6月6日止，已超過2,224萬人請領，超過94％民眾已透過多元管道領取普發6,000元。

為讓民眾即時取得普發現金正確資訊，避免遭詐騙，財政部建置的「全民共享普發現金」宣導網站，自3月20日上線，截至6月6日止，網站累計點擊次數達4,979萬次、1988客服專線服務逾55萬件，滿意度達98％以上。

財政部提醒，普發現金領取期間至今（2023）年10月31日止，「登記入帳」免出門、免排隊，且24小時均可上網登記，民眾可善加利用。此外，今年10月1日至12月31日於國內出生的國民，其父或母符合普發現金領取資格者，納入普發現金發放對象，其領取期限至明（2024）年1月31日。

以經濟學家角度來看，台灣已往M型化社會發展，全民普發對高收入類型族群形同把鈔票丟水裡；然而，日前民調機構針對普發現金是否對民眾生活有幫助進行調查，結果顯示有73％國人認為此筆現金有幫助，有13％的人認為非常有幫助，59.9％還算有幫助，16.7％不太有幫助，7.2％一點也沒幫助，3.3％沒意見，其中最有感的是20到24歲年輕人，有高達83％覺得對其日常生活所需有幫助，最無感的則是介於55到64歲的中年人，有68％覺得有幫助。

網友針對該民調提出意見，「20到24歲的年輕人大部分不用繳所得稅，憑空掉下來的錢當然高興」、「補助對象從來都不是繳稅主力」、「貨物稅減半徵收才符合永遠的公平正義」、「6000繳房租都不夠」、「我也有感，感覺到政策買票」、「借未來的錢發放給百姓」等。

（旺得富理財網 黃順德）

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