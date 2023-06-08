房貸補貼已42萬人辦理 首批估7月上旬撥款

「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」自1日開放申請。內政部8日赴行政院會報告該專案時指出，截至6月7日止已達42萬人辦理，目前正加速審查作業，第一批通過審核的民眾預計可於7月上旬核撥。經審查符合資格者可獲3萬元定額支持金。

行政院8日召開記者會，報告疫後特別預算推動情形，內政部營建署表示，所辦理「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」已於6月1日上午9點開放線上申請，自開辦滿100小時已超過35萬人完成申請，截至6月7日止已達42萬人辦理，目前正加速審查作業，第一批通過審核的民眾預計可於7月上旬核撥，申請人可於原先申請網站查詢是否符合資格或審核進度，如符合資格可在網站下載核定函，支持金3萬元會撥款至112年2月28日約定繳納貸款本息帳戶，並註記「行政院發」，政府用行動力減輕生活負擔，也符合疫後特別預算推動的政策目標。

內政部再次提醒，第一、本專案須由借款人提出申請，而非由房屋所有權人提出。第二、請申請人務必填寫112年2月28日貸款中的金融機構名稱。第三、本專案借款人所辦理之貸款必須是購置住宅貸款，如果是修繕住宅貸款、消費性貸款、周轉金等等，均非本專案適用對象。如果申請人填寫資料正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金。

內政部呼籲民眾，在申請時務必填寫正確的金融機構，避免金融機構查不到申請人有貸款紀錄，如申請後發現錯誤，如屬必填事項（打*號）可向營建署提出更正，於填妥「資料更正切結書」後，以郵寄或傳真至營建署辦理協助修改，相關切結書文件可至營建署及「內政部不動產資訊平台」的房貸支持專案專區或線上申請網站右上方的教學說明-常見問題下載。

（工商時報 曹悅華）

想早領3萬元房貸補貼 內政部三提醒

內政部營建署所辦理「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」6月1日上午9點開放線上申請，自開辦滿100小時已超過35萬人完成申請，截至6月7日止已達42萬人辦理，目前正加速審查作業，第一批通過審核的民眾預計可於7月上旬核撥。

內政部再次提醒，第一、本專案須由借款人提出申請，而非由房屋所有權人提出。第二、請申請人務必填寫112年2月28日貸款中的金融機構名稱。第三、本專案借款人所辦理之貸款必須是購置住宅貸款，如果是修繕住宅貸款、消費性貸款、周轉金等等，均非本專案適用對象。申請人填寫資料正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金。

申請人可於原先申請網站查詢是否符合資格或審核進度，如符合資格可在網站下載核定函，支持金3萬元會撥款至112年2月28日約定繳納貸款本息帳戶，並註記「行政院發」，政府用行動力減輕生活負擔，也符合疫後特別預算推動的政策目標。

（工商時報 傅沁怡）

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