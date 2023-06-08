周休3日沒了 最大關鍵因素是「它」

日前有公眾提案建議全國改制周休3日及縮短工時，勞動部昨（7）日召開研商會議，會中勞資政學四方代表都認為，方向雖好，但現階段上路「嫌太早」，不僅教育部喊出寒暑假得縮短，金管會更直接秀數據，表示以每周台股多休市1天，日減2,000億元成交量推算，證交稅年少300億元影響大。

有民眾在公共政策網路參與平台分別提案「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」與「修改勞基法第30條，降低每周工時」，因獲逾5,000人連署，政府須分別在6/26及7/2前回應。

考量牽涉層面較廣，勞動部7日邀集10個全國性勞工團體、7個資方團體、6名官家學者、第一線處理地方主管機關，以及經濟部、教育部、交通部、內政部、衛福部、文化部、國防部、農委會、國發會、國科會、金管會、行政院人事行政總處與主計總處等相關部會。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛會後轉述，表示勞資雙方共識一致，都認為大方向良善，但現在執行有困難，其中資方代表認為，現階段缺工，若再縮每周工時、人力更嫌不足，加上已有製造業因四班二輪的排班方式，已經形成「做二休二」狀態，這要考慮不同產業別和工作性質的差異。

勞方代表認為，中小企業可能會因此增加成本，若成本無法轉嫁就可能減少薪資，將實際影響到勞工工資。

金管會代表更指，現在1天平均股市成交量約2,000億元，1年下來證交稅會減徵300億元，且目前世界各國沒有正式實施周休3日，各國市場連動下，台股周休3日，就會影響交易；教育部代表則指，中小學有一定上課時數要求，若不拉長每天上課時間，就必須要縮短寒暑假。

（旺得富理財網 旺得富社群中心）

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