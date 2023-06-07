若周休三日 金管會：證交稅年少300億

有公眾提案建議全國改制周休三日以及縮短工時，勞動部7日召開研商會議，會中勞資政學四方代表都認為，這大方向雖然好，但現階段對民情、排班制度、教育學制、工資與勞動力等影響衝擊太大，「對台灣來說太早」，就連金管會代表預估，從周休二日變三日，證交稅一年將少收300億元。

有民眾在公共政策網路參與平台分別提案「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」與「修改勞基法第30條，降低每周工時」，獲逾5,000人連署，政府須在6月26日及7月2日前給出回應。由於牽涉層面較廣，勞動部7日邀集10個全國性勞工團體、7個資方團體、6名官家學者、第一線處理地方主管機關、以及包括經濟部、教育部、交通部、內政部、衛福部、文化部、國防部、農委會、國發會、國科會、金管會、行政院人事行政總處與主計總處等相關單位。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛轉述開會內容。「勞資雙方的共識很一致，大家都認為這方向是好的、但現在要執行有困難。」黃維琛說，資方代表認為，現在在產業上的執行會遇到一些狀況，像是現階段缺工，若再縮每周工時、就會造成人力不足的問題，而且雖然已經有些製造業因為四班二輪的排班方式已經形成「做二休二」，但這要考慮到不同產業別和工作性質的差異。

勞方代表認為，中小企業可能會因此增加成本，若成本無法轉嫁就可能減少薪資，將會實際影響到勞工工資。另外，金管會代表在會中表示，現在一天平均股市成交量約2,000億元，若周休2日變成3日，1年下來證交稅會少300億元，且目前世界各國沒有正式實施周休3日，各國市場是連動的，若獨獨台灣周休3日，就會影響交易。周休三日也將影響學制，教育部代表指出，由於中小學有一定上課時數要求、「若不拉長每天上課時間，就必須要縮短寒暑假」。