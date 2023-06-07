5月出口連九黑 惟「這類」一枝獨秀

資通視聽產品連兩月帶頭衝，出口最快9月有望轉正。財政部7日發布5月海關進出口統計，5月出口361.3億美元，年減14.1％，已是連九黑（年增率為負），財政部預估這波出口下滑周期約12至14個月，最快今年9月、最慢11月可轉正。

財政部表示，5月出口11大貨類中，只有資通一枝獨秀；電子零組件因半導體庫存去化速度比預期慢，表現仍無起色；光學器材跌幅明顯收斂，顯示面板供需改善且價格止跌；至於傳產仍是「一片綠」，未見改善。財政部統計處處長蔡美娜表示，從傳產貨類和主力產品電子零組件的表現來看，短期不太可能逆轉回正，總出口可能還會持續下滑，這波周期預估12至14個月，最快9月、最慢11月才可能回正。

財政部預期，上半年出口跌幅可能介於16％～17％，創下金融海嘯以來，近14年同期最重跌勢。至於6月出口值，財政部估計介於352億至363億美元，年減幅介於14％～16.5％。

「預估轉折點還是在第四季」，蔡美娜指出，出口到目前雖已連九月下滑，但最近幾個月減幅並未再擴大，業界也都認為轉折點會在下半年或第四季，和主計處預測的軌跡相符，已經慢慢接近黎明前的曙光。

她分析，今年出口應該是前低後高，但沒有辦法到「跳」，主力出口貨品電子零組件因全球消費電子市況沒有明顯起色，半導體庫存水位仍偏高，去化速度也比預期慢，但也不必太悲觀，可能兩、三個月後即有轉機。至於光學器材跌幅已收斂至近15月最小，顯示面板供需結構改善、價格止跌，面板產業景氣回穩的態勢逐漸明朗。

相較之下，表現最佳的資通產品已連兩月成長，其中5月電腦零附件出口金額26.1億美元創下單月新高，年增63.5％則是28個月最大增幅，分析主要和和PC產業景氣回溫有關。財政部指出，近期PC品牌大廠華碩、宏碁都認為第一季谷底已過，且下半年有旺季效應，包括商用和電競領域都有拉貨現象，資通產品出口連兩個月明顯上升，呼應業界對筆電或個人電腦景氣回溫的樂觀看法。

至於進口，財政部統計5月為312.5億美元，年減幅21.7％創2015年10月以來單月最深。統計5月出超48.9億美元；前五月出超則是205億美元，年減18.7億美元。