駁綠電不足 經部:加速發展當護國神山靠山

台積電在股東會上談缺綠電，經濟部能源局指出，面對半導體發展暢旺，經濟成長帶動用電成長情勢，加速綠電發展不應是不同政黨攻防的議題，而是朝野共同支持的趨勢。

經濟部指出，許多國際品牌大廠紛紛響應RE100的承諾，而RE100對於綠電定義則為太陽光電、風力發電等再生能源，台積電劉董事長的發言，也凸顯包括護國神山在內，年產值兩兆元的業者，對綠電的剛性需求，也符合政府從2016年加速推動綠能的方向。

經濟部說明，2011年當時推出「陽光屋頂百萬座」、「千架海陸風力機」計畫，但到2015年底，光電裝置容量僅有0.8GW，離岸風電示範機組也尚未完成。2016年後推出太陽光電2年計畫、離岸風電4年計畫，整合各部會資源擬定2025年太陽光電20GW、離岸風電5.6GW等具體目標並跨部會協調推動。2023年4月時，已有太陽光電10GW，與2015年相比增加10.3倍、離岸風電208座，達1GW的建置成果。近年增加的才是台積公司等業者，急需的綠電。

經濟部指出，隨著國際品牌大廠加速要求，國內綠電建置確實需要加快腳步，過去20年來的再生能源，絕大多數來自幾無增加的慣常水力及廢棄物發電，而2016年以後加速推動成熟綠能（如風、光電），隨再生能源政策持續推動簡化設置程序及優化法規制度，綠能案場興建更上軌道，2030可望超過900億度，有助國內企業達成RE100目標，強化企業競爭力。

至於所謂「台電僅釋出4％給民間」的說法，台電公司基於再生能源發展條例規定，被賦予扶植綠能發展義務，以躉購電價收購綠能發電；後續政府已經完成綠電自由化的法制作業，任何企業若有綠電需求，皆可向民間再生能源案場購買綠電，再生能源業者也可以隨時與台電解約轉移銷售。依照市場機制，若企業出價比台電高，已經可以轉移購買綠電，舉例來說，2022年自由交易的綠電已有25.5億度，逾120家企業購得綠電。

經濟部最後說明，為達成2050年淨零碳排，並維持台灣的產業競爭力，將持續加速國內再生能源發展，提供充足的綠電，並持續健全綠電交易市場，達成我國能源、產業與環境永續的能源轉型願景。

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