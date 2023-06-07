食藥署新增3款缺藥品項 籲醫院勿大量搶貨

國內缺藥問題持續延燒，食藥署今日又公布三款用藥短缺，其中包含腎臟移植以及兩款抗生素。此外近期國內化療藥受美國短缺影響造成供應吃緊，食藥署強調目前庫存可達4至7個月，呼籲醫療院所勿大量採購囤積，以免導致缺藥。

食藥署今公布的缺藥品項分別為用於腎臟移植的新睦樂凍晶注射劑（Basiliximab）、治療微生物引起的中重度感染抗生素Ertapenem sodium注射劑型，以及常用的複方抗生素Amoxicillin／Clavulanic acid等三項。

其中Ertapenem sodium注射劑型健保申報年用量34萬支，在國內擁有2張藥品許可證，其中一家廠商5月19日通報指出健保給付價太低，僅651元，考量成本因素預計明年1月1日起停止供應。食藥署副署長陳惠芳表示，已請健保署研議藥價調整，現階段將先請另一家廠商增產因應。

此外，自去年底就不斷出現短缺的複方抗生素Amoxicillin／Clavulanic acid，目前仍有不少藥局反應叫不到貨。陳惠芳指出，此藥臨床使用主要以625mg及1000mg為主，在國內共有9張藥品許可證，不清楚為何近期單月使用量較去年同期增加1.46倍，可能與疫情解封口罩等政策鬆綁有關。

陳惠芳說，目前已請國產廠商增產因應需求，目前產量都已達去年的1.5倍以上，以總量來看目前沒有缺藥問題，至於藥局的處方短缺部分，將進一步協調廠商為藥局保留一定比例貨源。

另外，國內兩款化療藥Cisplatin、Carboplatin，陳惠芳指出國內庫存還有4至7個月，足以撐到年底沒問題，同時也呼籲醫療院所，勿為搶貨囤積大量下單，以免導致缺藥發生。

（中時 陳人齊）

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