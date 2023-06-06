增加新水源 水利署規劃5縣市推海淡廠

為因應氣候變遷衝擊，加強臺灣供水韌性，逐步減少對降雨的依賴，海淡水已列為我國重要水資源經理策略，經濟部在臺灣歷經百年大旱後加速推動海淡廠計畫，從北到南共規劃6處可行廠址，並優先推動新竹及臺南產水量各10萬噸海水淡化廠工程計畫，已於今年4月27日奉行政院核定，其餘廠址則持續評估規劃適時推動，以提升枯水期供水韌性，減緩氣候變遷帶來降雨不均的威脅。

水利署表示，近年來全球各地不斷受到氣候變遷加劇的影響，陸續發生嚴重旱災。海淡水被視為一種不受天然降雨影響、供水穩定且對環境衝擊較小的解決方案；在許多水資源不足的國家中，海淡水已被視為確保穩定供水的重要解方，而且海淡技術也越來越成熟。在臺灣百年大旱期間，經濟部迅速建置新竹和臺中緊急海淡機組，在短時間內發揮了極大的功效。隨後，參考國際趨勢，將科技造水納入「臺灣各區水資源經理基本計畫」的重要工作主軸。未來，海淡水將併入自來水供水系統，與區域水源聯合運用，作為降低氣候變遷威脅的保險水源。

水利署說明，以往國內海淡廠多興建在水資源條件較為不佳的離島地區，水利署於110年已完成桃園、新竹、嘉義、臺南、高雄等地區大型海淡廠址評估，優先推動「新竹海水淡化廠工程計畫」及「臺南海水淡化廠工程計畫（第一期）」，並於今（112）年4月27日奉行政院核定推動，產水規模各為每日10萬噸，興建費用包含用地、取排水管、海淡廠及輸水管等合計280億元，預計分別於116年及117年完工產水，可為新竹及臺南地區公共用水各增加每年3,000萬噸保險水源，相當於1座苗栗永和山水庫的容量。

前述二項工程將進行國際招標，引進國際上優秀的海淡建廠技術，並借此提升國內的海水淡化技術與扶植海淡產業。此外，外界較關注的鹵水議題已參考國際經驗，配合洋流採多點排放，以利快速擴散，依據排放分析與國外大型海淡廠鹵水排放口之海洋環境與生態監測成果，顯示影響輕微；未來施工期間及營運階段，將依據環評承諾加強監測、資訊公開及地方溝通，在確保公眾用水需下求也能夠兼顧環境保護。

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