文創迎商機 百萬青年今起領10億文化幣

百萬青年今（6）日開始領取文化成年禮金1,200點的「文化幣」。文化部長史哲表示，只要使用率提高，政府有機會常態性規劃發放，希望成效至少達到歐洲使用率的6成以上；同時對文化界、文化產業來說，也是一股振興的力量。

目前全台有超過10,000個藝文消費點，包含博物館、音樂會、表演節目、實體書店、電影院、唱片及樂器行、live house、文創或工藝品店、文創園區及市集等，以及離島的金門、澎湖、馬祖、蘭嶼有16家獨立書店加入。

此外，文化部搭配疫後振興計畫，7月起將於各縣市陸續推出創新書市、偏鄉巡演及藝術市集，運用APP的靈活性，在各個臨時市集、場域都可使用成年禮金。

文化部表示，青年到獨立書店消費可享2點送1點、最高放大到1,800點；表演藝術青年席位可享5折以下專屬優惠；電影院除國片限定，並鼓勵影城推出爆米花、飲料或票價折扣等方案；還有「消費滿200再抽文化幣」，20萬組放大點數優惠。

國內文化成年禮金政策，主要參考歐洲各國補助與鼓勵青年文化體驗及消費的措施。例如，義大利2016年推行18app，發給18歲青年每人500歐元（約台幣1.6萬元），2020至2022年註冊人數約6至7成；西班牙在2022年疫情期間，為振興藝文產業推出Bono Cultural Joven，發給18歲青年每人400歐元（約台幣1.4萬元），2022年首屆使用人數約5成7。

史哲表示，文化成年禮金制度只要使用率夠高，顯示有這個使用需求，政府當然就做常態性規劃。

史哲說，臺灣能跟上歐洲腳步，提供年輕朋友第一筆文化禮金，用文化參與及體驗臺灣文化之美來「轉大人」，別具意義。成年禮金除了是對文化產業提供振興的力量，更代表國家的高度及象徵，展現臺灣的文化自信。