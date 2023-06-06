觀光署9/15掛牌 王國材:過去期待終於成真

立法院會日前三讀通過「交通部組織法修正案」，其中觀光局將升格成觀光署。交通部長王國材6日出席2023觀光業界座談會致詞時宣布，觀光署將於9月15日掛牌，「過去期待終於成真」。

王國材致詞時也說，截至5日統計，今年國際觀光客來台已達225萬人次，離年底600萬人次目標又近一大步。而過去觀光局位階不夠，觀光署在5月16日立法院三讀通過後，預計9月15日掛牌，屆時編制會增加，更有效為大家服務。

王國材說，今年觀光產業面臨2大課題，一是缺工課題，總統蔡英文為此已請交通部、勞動部及教育部共同協助，除交通部既有協助經營者的補貼方案，勞動部也推出協助受雇者的方案，並預計自6月15日實施，暑期工讀部分則由教育部協助。

對於兩岸觀光開放，王國材強調不是政治問題，是對等問題。大陸先前宣布歡迎我國觀光客前往，但2019年、2020年大陸陸續禁止自由行、團客，如果台灣觀光客都到大陸消費，對方卻沒有過來，就會造成不平等，希望透過觀光局、小兩會積極向對方清楚表明。他再次強調，歡迎兩岸觀光交流，但要秉持對等原則。

對於即將升格觀光署，觀光局日前表示，原先旅宿組、資訊室等是臨編單位，是從其他組編員額，升格後可望補足人力，促進智慧觀光、旅宿產業發展；以往駐外人力從各組跟風管處抽調，升格觀光署後也可以補足這部分。

此外，觀光局說，升格成觀光署後，一定可以更加幫忙到產業，像是合法旅宿發展、人才培訓、教育訓練、違法取締、缺工等政策可以更進一步研究。智慧觀光也是，未來可以借重數位部一同協助數位發展。

觀光署、氣象署9/15掛牌 王國材：署長人選還在討論

立法院會日前三讀通過「交通部組織法修正案」，其中觀光局將升格成觀光署、氣象局將升格成氣象署。交通部長王國材6日表示，觀光署跟氣象署都將於9月15日正式掛牌，惟署長人選還在討論。

王國材6日出席2023觀光業界座談會（北部場）致詞時宣布觀光署將於9月15日掛牌，「過去期待終於成真」。

王國材在會後首訪時補充，觀光署跟氣象署都會在9月15日正式掛牌成立，其中觀光署增加100名員額，相關配置都在討論，還有辦公場所的整理，升格後人力增加服務功能也增加，期待拚國際觀光時候，人力也到齊，對此很有信心。

至於兩署的署長人選，王國材說還在討論，其中一個選項是是內升，但外面也有專業人選，現在還沒有確定，9月15日前會確定。

觀光局長張錫聰補充，升格觀光署後員額從182人變282人，等於增加100人。預算部分，已經編了113年的預算送交通部，是以觀光局當時的規模來編列，因應組改後一些機關做了改變，行政院會來處理，預算也可能做調整，所以現在沒辦法確定具體預算。

張錫聰說，當然立場是希望能夠爭取多一些，但是爭取要有計畫要跟規劃，不是用喊的要多少，現在直接幫未來的署長做一些整體的發展規劃，之後再以觀光署的高度去調整。

張錫聰說，預算每年都有變化，跟疫情的影響也有相關，不過以公務預算來說，這幾年來平均大概45到50億左右；基金的預算也差不多有60到將近70億左右，所以加總起來有110到120億，後續觀光署會變多少，回歸預算審查，看有沒有再調高。

張錫聰說，預算編列要看規劃跟計畫，在疫情期間營業基金受到很大的衝擊，其來源是機場服務費，因為國境沒有解封服務費就收不到，這部分衝擊會比較大一點，這個行政院也會幫忙來協助，看怎麼來調控未來觀光署的預算。

那升格觀光署後最主要的目標？張錫聰說，最主要是提升決策功能，過去觀光局是一個事務機關、執行機關，政策是在交通部那邊決定，觀光署成立以後，有某種程度的政策決定權，能直接做一些政策決定，對於觀光業務的的彈性跟反應速度會加快。

張錫聰說，第二個是協調事情的範圍會越來越多，因為觀光有食宿遊購行，什麼事都跟觀光有關，服務的業者非常的多元，未來觀光署要服務好觀光客，就必須發揮協調、整合功能。

此外，張錫聰說，觀光署未來還要推廣海外行銷。海外行銷之前有規劃觀光行政法人，目前正在研議中，但在專責法人成立之前，觀光署也必須強化各駐外辦公機構的功能，把駐外辦公機構做一個重新調整，再做區域分布轄區的分配，唯有做好相關的規劃調整，並且再做增加，才能吸引旅客來台觀光。

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