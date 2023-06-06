看懂各縣市租屋補貼額度 5類人最高1.8倍

為減輕租屋民眾負擔，政府自2007年開始推動租金補貼政策（整合住宅補貼資源實施方案），2022年行政院會通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，提供每戶每月2000元至8000元租金補貼，進一步照顧租屋者。

2023年升級「租屋補貼2.0」方案，較以往租金補貼更為便民，主要升級內容如下：

1、隨到隨辦、隨辦隨領，也沒有申請期限。

2、舊戶直接延續補貼，不用重新申請。

3、不需提供房東身分證字號。

4、沒有房屋範圍資料的人，可以用切結的方式處理。

5、18歲以上（學生租屋族群）可申請。

租屋補貼方案對象分為3級：

第一級：家庭成員2人以上，成員中具有低收入戶身分者。或是家庭成員3人以上，且成員中具有中低收入戶身分者。

第二級：不屬於第一級及第三級條件者。

第三級：家庭成員1人，未滿40歲，未具有經濟或社會弱勢身分者。

以台北市為例，第一級8000元、第二級5000元、第三級3000元；租金較低的縣市如台東縣、雲林縣、連江縣等，則為3600元、3200元、2000元(見下表)。

此外，5種情況可獲得加碼補貼，包括初入社會青年（成年未滿35歲單身）補貼金額1.2倍；新婚家庭（結婚2年內的家庭）1.3倍；育有未成年子女（含胎兒）家庭1名未成年幼兒補貼1.4倍，2名1.6倍，3名以上1.8倍；經濟弱勢（包含低收入戶、中低收入戶）補貼金額為1.4倍；社會弱勢補貼金額為1.2倍。

至於金額加碼計算方式，為補貼金額乘上倍數，例如補貼8000元、因經濟弱勢加碼1.4倍，即為1.12萬元(8000*1.4=11200)。

內政部說明，同時符合2種以上補貼金額加碼身分者，補貼金額擇高補貼。經濟弱勢包含低收入戶、中低收入戶。社會弱勢包含1.特殊境遇家庭、2.於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家，未滿25歲、3.65歲以上、4.受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女、5.身心障礙者、6.感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者(AIDS)、7.原住民、8.災民、9.遊民、10.因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人。

資料來源：內政部

（旺得富理財網 王順泉）

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