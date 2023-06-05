接見環團 蔡英文:三管齊下落實淨零排放

蔡英文總統5（今）日下午接見「2023全國NGOs環境會議環保團體代表」時表示，希望在推動各項重大政策前，都能經更廣泛的社會溝通，取得更大社會共識，在各種困難議題中，能在最可行的方案下，為台灣的永續發展共同努力。

為落實能源轉型，蔡英文指出，今年初《氣候變遷因應法》三讀通過，也提出邁向2050淨零排放的路徑。淨零轉型的過程需要機制激勵，和全民投入，相關的子法將會陸續提出。大家所關心的碳權交易所，將在下半年成立，未來將會透過「碳權交易」、「增量抵換」和「自願減量」，三管齊下，來落實淨零排放的目標。

蔡英文進一步指出，台灣再生能源的推動，逐步有了具體進展。去年，不只風電和光電裝置量創下單一年度新高，風電加光電總共發電140億度，是2016年的5倍；去年一整年再生能源的發電量，也首度超過核電。現在加上《再生能源發展條例》再修正通過，也將為包括地熱發電等新興能源的再生能源發展，建構更友善的發展環境。

她提到，如同在520當天所說，到了2030年，不包括再生能源，新增電廠機組扣掉除役機組的「淨增加」數量，可達910萬瓩，增加的量將近核一加核二的3倍，也會持續強化電網韌性，積極投入儲能設備建置，讓能源達到更有效率運用，提升及確保供電的穩定性。

此外，蔡英文指出，立法院這個會期，完成許多與環境永續有關的重要法案及修正案。歷經6年多反覆討論《礦業法》，三讀通過了，刪除備受爭議「霸王條款」，全面強化礦業管理與把關的機制，且增進居民及族人的參與空間。這是台灣20年來，最重大的礦業治理改革，也為臺灣的永續發展，劃下重要的里程碑。

總統指出，在海洋保護的部分，實施23年的《海洋污染防治法》在前陣子修正通過；新制定的《海洋產業發展條例》也完成三讀。我們不僅要強化處理海洋污染的機制，也希望在兼顧環境永續的前提下，為台灣打造優質的海洋產業發展環境。

蔡英文強調，還有很多議題需要大家持續溝通、共同努力。像是今年大家倡議的OECM，也就是「其他有效保育區域」的認證機制及標準，期望未來能夠導入這個國際主流的趨勢，在合理開發之餘，能夠對生態補償有效管理；也將統籌各部會，定期檢討生物多樣性國家報告，並且予以落實。

她希望，涉及跨部會的重大議題，在推動各項政策前，都能經更廣泛的社會溝通，取得更大的社會共識，也希望在各種困難的議題中，能在最可行的方案之下，為了台灣的永續發展共同努力。

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