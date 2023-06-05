幸運兒是你？花1元買塑膠袋 樂中千萬發票

花1元在85度C買塑膠袋 爽中千萬發票

3-4月期統一發票名冊出爐，19張千萬發票中，最幸運的是花了1元買塑膠袋就中獎。地址為高雄鳳山區中山西路306號的85度C。

19張千萬發票中，7-11有兩張、全家有兩張、萊爾富有一張，家樂福和全聯也各有一張。

此外台南永康也有人吃200元麥當勞就中千萬元。

統一發票特別獎 已創造724位千萬富翁

財政部賦稅署表示，為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，自100年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎獎金新台幣1千萬元中獎號碼一組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至112年1-2月期累計73期，可兌領特別獎之中獎發票共有977張，已兌領724張，創造了724位千萬富翁。

財政部賦稅署說明，112年3-4月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於112年5月25日開出，特別獎中獎發票有19張，領獎期間為112年6月6日至112年9月5日，合計有19個特別獎等待中獎民眾領取。

中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。

該署特別呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎App，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎App將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎App即時領獎，獎金絕不會漏接。

此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎App即時領獎。