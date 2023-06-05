賴清德：極端緊急使用核能將和社會溝通

能源政策「髮夾彎」？賴清德：非核家園的理想沒有改變

民進黨總統參選人、副總統賴清德賴清德5日出席台灣氣候學院揭牌記者會時接受媒體詢問，是否將修正核能政策方向？他表示，非核家園的理想沒有改變，至於極端緊急的情況，政府必須要預先設想可能解決方案，這些仍然需要跟社會進行溝通對話，才會做最後決定。

國民黨總統參選人侯友宜日前南下台中和青年朋友座談時表示，如果選上總統，台中火力發電廠只要時間到就除役，且除役過程不會再增加火力發電。他並強調，從沒有反核，且只要核廢料處理得好，核電當然就能使用。

賴清德5日再被媒體詢問，是否核能政策會修正？他表示，非核家園的理想沒有改變，但對於極端緊急情況，也會和社會溝通後才做最後決定。

賴清德說，非核家園的理想沒有改變，未來也會持續加強推動綠能的發展，但至於極端緊急的情況，我們也必須要預先設想可能的解決方案，不過這一些仍然需要跟社會進行溝通對話，才有辦法做最後的決定。

賴清德上月底前往台大與學生座談時，拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解，被解讀為民進黨政府首度在核能議題上放軟，引發各界質疑能源政策「髮夾彎」，不過，包括行政部門及民進黨中央，均強調「非核家園」願景是台灣共識，沒有改變。

氣候學院成立包容落後者 賴清德：產品需符低碳否則難出口

為培育台灣產業低碳轉型的綠領人才，台灣氣候聯盟與台北市電腦公會共同成立「台灣氣候學院」，今（5日）日上午舉行揭牌儀式，副總統賴清德提出三大願景目標，希望在淨零轉型和數位轉型雙軸心下讓台灣經濟持續發展，對於淨零落後者，社會必須包容且予以協助，才不會衍生新的社會問題。每年6月5日為聯合國「世界環境日」（World Environment Day），鼓勵全球居民提高環保意識和採取環保行動。台灣氣候聯盟特別選在這天揭牌「台灣氣候學院」，響應環境日的訴求。

賴清德致詞表示，疫情來之前到科技產業參訪，意外發現每家公司的治理已專注在永續發展的面向，也提出RE100的目標，在永續發展浪潮下，國外如美、加等公司已專注在ESG永續治理，並提出RE100目標，各國都以手段治理氣候，歐美各國也都致力保護該國產品競爭力，如果台灣出口的產品沒有符合低碳目標，就很難出口銷售。

賴清德說，國際已經開始用貿易方式來推動減碳，企業必須要跟進才能跟上國際競爭力。在此趨勢下，台達電、台積電、和碩、友達等國內主要企業共組台灣氣候聯合聯盟，反映困難讓政府知道，其目標是加速國內廠商加速淨零轉型，也能幫助企業培育綠色人才，幫助台灣達到2050年淨零目標。

他說，2050年是台灣淨零轉型目標年，去年行政院公布淨零轉型路線圖，預計30年投入9,000億與業界合作，逐步邁向目標，今日「台灣氣候學院」的成立對邁向轉型目標意義重大。

賴清德也對「台灣氣候學院」成立，在未來公私協力合作，提出3大願景。第一希望透過氣候學院，解決台灣產業界在低碳轉型的各項要求，第二希望「台灣氣候學院」能掌握台灣目前積極推動數位轉型目標，且善用ICT產業和科技創新的實力，推動綠色成長戰略，讓台灣經濟能在綠色及數位雙軸心下，讓台灣的經濟持續發展。

另在台灣積極推動綠色、數位轉型時，兼顧環境保護同時，也要兼顧企業公正轉型和社會包容，因為企業有分大小，企業中有技術領先者，自然也有技術落後者，要讓大企業辦得到，中小企業也能搭上車，因此在轉型之餘，必須籌思社會包容度，在邁向數位轉型、綠色轉型之際，才不至於衍伸出新的社會問題

台灣氣候學院揭牌儀式，台灣氣候聯盟理事長海英俊邀請重量級人士出席，除賴清德外，經長王美花、國發會主委龔明鑫、北市電腦公會理事長彭双浪、台灣氣候聯盟副理事長童子賢、台灣人工智慧學校校務長蔡明順等皆出席。

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