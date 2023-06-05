商業服務業景氣指數 內溫外冷不均衡復甦

商業發展研究所5日發布2023年4月「台灣商業服務業景氣循環分析預測」，4月商業服務業景氣循環同行指標綜合指數已持續上升為正的0.0259個標準差，自去年5月低點以來逐月回升，且升勢有加速現象，同行指標綜合指數持續上升原因，仍是住宿餐飲業與服務業就業人數等兩個子指標持續上升所致，預測至今年10月將達到正的0.2527個標準差。

同行指標方面，主要以住宿餐飲業及服務物業就業人數兩指標支撐，其中，住宿餐飲業指標在前年7月跌至底谷的94.2，接著不斷加速回升，到今年第一季已達106.39，景氣呈現後疫情復甦現象；服務業就業人數指標則在去年1月出現底谷99.71，後續陸續回升，至今年4月循環指數為100.37。

就領先指標來看，運輸及倉儲業實質GDP持續上升中，領先指標唯一復甦者，本指標景氣循環趨勢值於前年6月出現底谷，其指數為93.6，後續一路上升至今年3月110.7，外推4月為112.1。其餘各大指標普遍仍在走跌。

商研所指出，疫情後的景氣循環變動，有幾項可持續深入觀察的特殊現象，第一是解封帶來人流急速恢復，住宿餐飲業獨領風騷，連帶服務業就業需求的提高，使本商業服務業景氣循環指標系統的「同行綜合指數」持續上升。

不過，其他大多數同行子指標、甚至領先子指標中，除運輸倉儲業皆續見下降，形成極特殊的「不均衡復甦」現象。此種不均衡復甦，受限於領先綜合指數的持續下行，未來復甦之路隱含極高不確定性，所謂「內溫外冷」的景氣情勢並不穩定也難確保持續性，殊值注意。

第二，疫情期間台灣因半導體電子產業的科技產業優勢與供應鏈特殊強勁的「韌性」優勢，創造了逆勢成長的奇蹟，獨領亞洲四小龍風騷。但如今疫後反而慘遭訂單連黑之苦，加上通膨帶來的成本上漲壓力，淨輸出、民間投資與存貨投資皆嚴重減少，不只不利於短期景氣復甦，也為長期經濟成長動能產生阻制作用。

第三，目前對經濟成長的貢獻，雖有服務業正成長，卻無法弭平更大的工業負成長缺口，因此今年第一季的經濟成長率持續為負的2.87％。商研所認為，本景氣指標系統的領先綜合指數下行速度卻未見減緩，但目前行政院主計總處預測，今年後三季可望轉為正成長，希望政府預測單位的外部變數預設回升正確，否則情況恐不是太樂觀。

第四，無論生產或設計的研發策進或執行，無論是企業自行開發或政府鼓勵輔導，其範疇皆不再以B2B目的為限，B2C不但可補充B2B的不足，更可讓企業的數位轉型與ESG永續轉型所需的各種「數據驅動」研究與運用，更能精準有效快速地達成。商研所指出，如何在努力對抗景氣衰退威脅的同時，加速數位經濟發展有關的投資，不讓民間投資停頓或走老路，也是當務之急。