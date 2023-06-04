勞工分紅穩了？「1大利多」5月會更賺

勞動基金運用局最新公布4月收益表現，截至4月底止，勞動基金規模為5兆7,438億元，累計前4月收益達2,643.9億元，其中4月賺453.7億元，收益率達4.86％；新制勞退基金收益率4.69％；舊制勞退基金收益率5.74％及勞保基金收益率5.83％。

勞動基金運用局表示，「隨著美國通膨持續下滑，中國大陸解封有帶動消費需求上升的趨勢，有助收益成長」，整體勞動基金投資國內市場比重約46％、海外部位約54％，台股持股占比，以電子股60～70％最多，而且前10大持股以台積電為主力，持股第二大的是金融保險股，其次是傳產股。

台股5月天颳起「AI教父」黃仁勳旋風，致使台股上周五（2日）盤中寫下今年以來新高價位16,752.2點，比起去年（2022年）12,629點，強漲32％，預估勞動基金5月收益可望更上一層樓。

在繪圖晶片大廠輝達（（Nvidia）噴漲之下，費城半導體指數及台積電（2330）強勢演出，台股5月大漲999.78點，漲幅達到驚人的6.42％，費半指數更上演爆炸性行情，大漲15.3％。

勞動基金在台股的布局，以電子股為大宗；官員預期，初步看來，5月收益仍然是會正成長，5月收益會與4月差不多，很有機會比4月獲利更好 。

（旺得富理財網 黃順德）

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