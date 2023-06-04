今年秋冬電力吃緊 台電備轉拚「保6」

入夏以來，電力備轉容量率多次走低。本月2日晚上7點，備轉率又落到6%安全線，差點進入供電警戒狀態，低於經濟部保證的7%。不過台電評估，今夏電力可安全度過，現在要注意的是10月到11月中的秋冬季供電，要力拚「保6」。

雖然春夏以來，台電電力供需預測燈號多數是綠油油，但統計從4月到5月，已有4到5次備轉率掉到6%，也因大型汽電共生機組等出狀況，多次動用10元需量競價高價請廠商減少用電，度過危機。但6月才進入2日，就又發生一次備轉率差點跌破安全線狀況，顯見電力仍有吃緊狀況。

不過台電表示，今年5月天氣熱雨交錯，最高用電量比去年同低，統計前5個月用電量是負成長3.4%，最高用電量也低於去年，等於量體跟高度都減少，估計今夏用電可以安全度過。台電現在供電警戒焦點，要放在10月初到11月中，這一個半月的秋冬季上。

主要是此時為空汙季，台電多部燃煤機組要配合降載或停機，加上進入機組歲修季，供給端遠較夏天來得少，太陽光電出力又減，反而比炎夏緊張。

台電發言人吳進忠說明，目前研判夏天供電沒問題，所以6月會開歲修大會，檢討是否把秋冬部分較小型燃氣機組等，先挪到8、9月來做。不過如果研判夏天備轉率低於8%時，就不會挪移，會對機組歲修排程做動態調整。

目前台電以秋冬備轉容量率支撐在6%為目標，雖然光電較少，但今年離岸風電機有增加，預計可多支撐夜間供電時段。

（中國時報 王玉樹）

延伸閱讀

核二2號機除役 危機是商機？這族群出運

台陸域風場新里程 達德第200座風機完工

陳建仁：四接是為確保北部供電穩定