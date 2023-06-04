6/4前瞻一周》本周國內外財經焦點

圖／Unsplash

國內財經焦點

6/5（一）中央銀行發布5月外匯存底統計
6/6（二）新光一號RIETs「新光國際大樓」公開標售、和潤超充站啟用、三菱重工離心式冰水機發布會、寶格麗奈冬配件展
主計總處公布5月物價統計
中央銀行標售300億元10年期公債
6/7（三）財政部公布5月出進口統計
6/8（四）新光一號RIETs「新光天母傑仕堡」公開標售、樂扣全台最大店開幕
勞動部公布最新無薪假統計
6/9（五）桃園龜山工業廠房公開標售、VOLVO匯勝宜蘭展間啟用
財政部公布5月稅收統計
6/10（六）冠傑建設UI大樓建案公開

國際財經焦點

6/5（一）美國4月工廠訂單、5月ISM非製造業指數
歐元區4月PPI、5月服務業PMI終值
日本5月服務業PMI
新加坡4月零售額
印尼5月CPI
6/6（二）歐元區4月零售額
日本4月家庭支出
澳洲央行公布利率決策、澳洲第一季經常帳
泰國5月CPI
菲律賓5月CPI
6/7（三）美國4月貿易收支、4月消費者信貸
德國4月工業生產
法國4月貿易收支
澳洲第一季GDP、5月製造業PMI
6/8（四）美國上周初領失業救濟、4月躉售庫存
歐元區第一季GDP修正值
日本第一季GDP終值、4月經常帳
澳洲4月貿易收支
6/9（五）韓國4月經常帳
菲律賓4月貿易收支
馬來西亞4月失業率、4月工業生產

陸港澳焦點

6/5（一）財新中國5月服務業PMI
6/7（三）5月進出口
5月外匯存底
6/8（四）第十四屆陸家嘴論壇登場，至9日
6/9（五）5月CPI、PPI
5月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
港股蔚來公布第一季財報

台股一周焦點

6/5（一） 股東會士紙、點晶、宏易等
6/5（一） 除息富邦媒、臻鼎-KY
6/5（一） 法說會 景碩、 亞德客-KY
6/6（二） 股東會 台積電、宏碁、國巨、同欣電、瑞昱等
6/6（二） 除權息 華新、信義、裕隆等
6/6（二）法說會台勝科、勤誠、致新、漢翔
6/7（三）股東會大立光、璟德、新日興、精測、南山人壽等
6/7（三） 除權息聯強、牧德、志聖、宜新實業等
6/7（三） 法說會國產
6/8（四）股東會類比科、達爾膚、新保等
6/8（四） 除權息晶碩、廣明、昇陽半導體等
6/8（四） 法說會華擎
6/9（五） 股東會富邦金、國泰金、玉山金、元大金、新光金、華碩、力旺、世芯-KY、91APP*、遠雄等
6/9（五） 除權息元大期、亞電、安碁等
6/9（五） 法說會群聯

前瞻一周

6/4前瞻一周》本周國內外財經焦點

RCEP全面生效 擴大貿易投資規模

上銀31日股東會 聚焦景氣展望

5月台灣採購經理人指數止跌就是好消息

台股戰萬七 聚焦台積電及股東會兩大因素

5/28前瞻一周》本周國內外財經焦點

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