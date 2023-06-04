6/4前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|6/5（一）
|中央銀行發布5月外匯存底統計
|6/6（二）
|新光一號RIETs「新光國際大樓」公開標售、和潤超充站啟用、三菱重工離心式冰水機發布會、寶格麗奈冬配件展
主計總處公布5月物價統計
中央銀行標售300億元10年期公債
|6/7（三）
|財政部公布5月出進口統計
|6/8（四）
|新光一號RIETs「新光天母傑仕堡」公開標售、樂扣全台最大店開幕
勞動部公布最新無薪假統計
|6/9（五）
|桃園龜山工業廠房公開標售、VOLVO匯勝宜蘭展間啟用
財政部公布5月稅收統計
|6/10（六）
|冠傑建設UI大樓建案公開
國際財經焦點
|6/5（一）
|美國4月工廠訂單、5月ISM非製造業指數
歐元區4月PPI、5月服務業PMI終值
日本5月服務業PMI
新加坡4月零售額
印尼5月CPI
|6/6（二）
|歐元區4月零售額
日本4月家庭支出
澳洲央行公布利率決策、澳洲第一季經常帳
泰國5月CPI
菲律賓5月CPI
|6/7（三）
|美國4月貿易收支、4月消費者信貸
德國4月工業生產
法國4月貿易收支
澳洲第一季GDP、5月製造業PMI
|6/8（四）
|美國上周初領失業救濟、4月躉售庫存
歐元區第一季GDP修正值
日本第一季GDP終值、4月經常帳
澳洲4月貿易收支
|6/9（五）
|韓國4月經常帳
菲律賓4月貿易收支
馬來西亞4月失業率、4月工業生產
陸港澳焦點
|6/5（一）
|財新中國5月服務業PMI
|6/7（三）
|5月進出口
5月外匯存底
|6/8（四）
|第十四屆陸家嘴論壇登場，至9日
|6/9（五）
|5月CPI、PPI
5月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
港股蔚來公布第一季財報
台股一周焦點
|6/5（一）
|股東會
|士紙、點晶、宏易等
|6/5（一）
|除息
|富邦媒、臻鼎-KY
|6/5（一）
|法說會
|景碩、 亞德客-KY
|6/6（二）
|股東會
|台積電、宏碁、國巨、同欣電、瑞昱等
|6/6（二）
|除權息
|華新、信義、裕隆等
|6/6（二）
|法說會
|台勝科、勤誠、致新、漢翔
|6/7（三）
|股東會
|大立光、璟德、新日興、精測、南山人壽等
|6/7（三）
|除權息
|聯強、牧德、志聖、宜新實業等
|6/7（三）
|法說會
|國產
|6/8（四）
|股東會
|類比科、達爾膚、新保等
|6/8（四）
|除權息
|晶碩、廣明、昇陽半導體等
|6/8（四）
|法說會
|華擎
|6/9（五）
|股東會
|富邦金、國泰金、玉山金、元大金、新光金、華碩、力旺、世芯-KY、91APP*、遠雄等
|6/9（五）
|除權息
|元大期、亞電、安碁等
|6/9（五）
|法說會
|群聯
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