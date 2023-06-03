四接爭議 陳建仁：以氣換油可減碳

對四接爭議，行政院長陳建仁3日指出，淨零排放和能源轉型是台灣與國際接軌的重要關鍵，協和電廠「以氣換油」的增氣計畫，實際上除了可以減少碳排以外，更重要的也可以確保基隆以及北臺灣的能源供應，而且也讓基隆的空氣品質能夠更好，減少空氣污染。

陳建仁是出席「2023世界自行車日單車遊程嘉年華」活動接受媒體聯訪時，針對基隆市政府廢止開發函，他說，經濟部和電力公司都應該繼續和基隆市政府，以及社會各界做更好的溝通，依法行政相當地重要，希望大家能夠攜手合作，使得協和電廠「以氣換油」這樣的一個計畫能夠確實地落實，來確保讓基隆人能夠有更充分電力供應，而且有更乾淨的空氣品質。

（工商時報 譚淑珍）

謝國樑廢四接同意函 陳建仁：以氣換油可減碳 繼續溝通

6月3日為世界自行車日，全台北中南舉行「自行車嘉年華」活動，北部從基隆外木山一帶出發，總統蔡英文及行政院長陳建仁均出席。然外木山正是「四接」爭議之地區，而自行車活動又主張減碳，兩者是否衝突？對此陳建仁表示，協和電廠是「以氣換油」，實際上可減碳也能確保北台灣能源供應，希望能更好的溝通，並依法行政。對此謝國樑回應，認同中央地方都應依法行政，市府會持續體察民意，反映給中央作為施政參考。

近日基隆市長謝國樑宣布廢止前市長林右昌針對四接的同意函，台電也回擊表示基市府此舉違反「信賴保護原則」，並將提行政救濟，而環保署針對四接的環評也因民團抗議而「因故延期」，爭議持續延燒。

而總統蔡英文和行政院長陳建仁於3日均出席「自行車嘉年華」活動，該活動除響應「世界自行車日」外，同時也是推廣淨零碳排，推廣多騎乘綠色運具之一的自行車。然活動地點出發處正好是四接爭議最大的外木山地區，對於宣導減碳卻又要繼續燒天然氣發電，兩者是否有衝突的問題，也成為現場關注話題。

對此行政院長陳建仁回應，淨零排放和能源轉型是台灣與國際接軌的重要關鍵，這一次協和電廠是「以氣換油」的「增氣」計畫，除了可減少碳排外，更重要的是確保基隆以及北台灣的能源供應，也讓基隆的空氣品質能夠更好，減少空氣污染。

陳建仁認為，經濟部與台電都應繼續和基隆市政府以及社會各界做更好的溝通，而依法行政也相當重要。並希望大家能夠攜手合作，使得協和電廠「以氣換油」這樣的計畫能夠確實落實，確保讓基隆人能夠有更充分電力供應，而且有更乾淨的空氣品質。

對此基隆市長謝國樑回應，認同陳建仁院長對於中央地方都應依法行政的觀點，基隆市府也會持續體察民意，反應給中央做為施政參考。

（中時 徐佑昇）

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