5月物價趨緩 通膨率降至2.0％左右

主計總處將在6日公布最新物價調查結果，在蛋價、肉價下跌，國際農工原料行情下滑，加以去年同月基期偏高的影響下，5月通膨率（CPI年增率）可望降至2.0％左右，通膨壓力已漸紓緩。

主計總處官員表示，物價已明顯趨緩，讓4月消費者物價（CPI）漲幅走高的雞蛋、肉類價格近來行情全數走跌，此外，蔬果價格平穩，以批發價格而言，5月蔬菜價格較去年同月跌了一成，水果則持平。

自去年俄烏戰爭以來，國際原油、農工原料飆漲的情況，如今已漸和緩，主計總處官員說，今年4月OPEC油價還在80美元以上，5月已降至70多美元，此外，幾乎所有農工原料行情也同步走跌，這些變化也有助於降低通膨壓力。

主計總處官員表示，以台灣而言，疫後復甦曾讓2021年下半年通膨率升至2.8％，次年俄烏戰爭又把通膨率推升至3％以上，今年以來又因蛋荒，外食費續漲而讓通膨率居高不下，但這些情況已出現轉變，隨著全球經濟降溫，終端需求下滑，雞蛋恢復供給，如今通膨壓力已趨緩，通膨率也可望繼續降低。

今年1～4月通膨率依序是3.05％、2.42％、2.35％、2.35％，5月的物價目前仍在估算中，但依主計總處月前研判，應該會至2.0％左右。而依主計總處日前最新預測，今年通膨率以第一季的2.61％最高，第二季會落到2.17％，通膨壓力將獲紓緩。

依據各國官方統計，美國通膨率已由去年6月9.1％降至今年4月的4.9％，歐元區也由去年11月10.1％降至今年4月的7.0％，韓國也由去年10月5.7％降至今年4月的3.7％，顯示各國通膨確已趨緩。