王國材喊話 籲大陸允許團客和自由行來台

南台灣規模最大的2023高雄市旅行公會國際旅展，2日起開展，交通部長王國材出席致詞指出，希望大陸能夠允許大陸團客和自由行，來台觀光，在平等互惠原則之下，推動兩岸觀光交流。

2023高雄國際旅展2日起，一連4天在高雄展覽館展出，交通部長王國材、高雄市旅行公會理事長蔡宗佑、高雄市長陳其邁、中華航空董事長謝世謙、長榮航空總經理張嘉明、虎航董事長陳漢銘、高鐵董事長江耀宗、日本、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞觀光局和國內相關公協會代表出席。

交通部長王國材表示，新冠疫情解封，截至5月份來台國際觀光旅客人次達211萬，今年全年600萬國際觀光客的目標，可望提前達標，甚至超越，明年全年應可回復到疫情之前1,200萬人次的水準。

他說，高雄國際旅展今年邁入25年，此次展出南台灣的好山好水、全國，乃至全世界的特色景點，內容相當多元，參展內容也整合食宿遊購行，展現旺盛的高雄觀光商機。

王國材指出，搶攻疫後商機，「南部觀光業者，已經準備好了」，除了郵輪、高鐵載運國內外旅客前進高雄或南台灣，他也指示華航明年4月底之前，評估在高雄規劃東南亞航線，吸引東南亞觀光客前來南台灣觀光。

至於大陸宣布開放台灣團客前往大陸旅遊，王國材表示，他希望大陸能夠允許大陸團客和自由行，來台觀光，在平等互惠原則之下，推動兩岸觀光交流，「這樣比較公平」。

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，疫情3年，重創觀光產業，隨著國解封，航班運能和旅遊人口的提升，觀光產業「春暖花開的時候，已經到了」。

他說，2023高雄國際旅展共有將近300家廠商參展，展出450個攤位，由於國人壓抑已久的買氣與報復性採購旅遊行程，將會在旅展上大爆發，旅行社、飯店等參展業者，也蓄勢待發，紛紛祭出優惠活動，迎接解禁後的第一個暑假消費熱潮。

蔡宗佑指出，2023高雄國際旅展除了國內相關產業參展，也吸引來自日本、大陸海旅會、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家旅遊單位，來台行銷觀光，其中，日本更是大陣仗匯集13縣市公私部門來台搶客。