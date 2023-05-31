6月9日登場 鐵路便當節 估38萬人參觀

台鐵年度盛事、第八屆「鐵路便當節」，將於6月9日起至6月12日登場。今年邀請42家國內外業者共同參與，創歷史新高，其中國外鐵道業者就從8家增加至13家，預估參觀人數將從去年36萬成長到38萬人次。

台鐵便當一向被視為台鐵「金雞母」，一度占附業營運營收85％，疫情前1年可以買出逾千萬個便當。隨著疫情穩定，其銷售也逐漸回穩。根據台鐵統計，去年整年台鐵便當營收約4.7億元。今年1到4月台鐵便當營收約2億元，相較去年同期台鐵便當營收約1.4億元，約成長50％。

台鐵過去連六年舉辦「鐵路便當節」，2021年因疫情停辦一屆，並自2022年起恢復，今年已是第八屆。台鐵說，該屆以「啟程／享食／永續」為活動主題，以鐵路便當為宣傳核心，推動鐵道觀光並連結鐵道旅遊文化。

今年並擴大邀請國內外知名鐵道及便當業者，參加業者創歷年新高，共42家。台鐵官員進一步透露，今年在國內業者邀請到六福萬怡、雄獅集團、微風集團、環球集團等參展；國外則邀請13家國際鐵道業者，包含日本鐵道業者以及斯里蘭卡鐵道，也是首次邀請鐵道文化園區共襄盛舉。

另，為因應明年台鐵公司化，官員表示將會推出鋼盒八角便當搭配復古菜色，這也將在該屆鐵路便當節後成為絕響。同時會推出全新自強號EMU3000型的便當盒，並將A5和牛入菜，預計將掀起搶購潮。

台鐵說，為期四天的鐵路便當節，除了現場將展現來自國內外知名鐵道及品牌業者參與，呈現台灣各縣市及國外特色飲食文化之外，更邀請各縣市鐵道文化園區及縣市政府於展場呈現台灣多元的鐵道文化，同時推廣鐵道旅遊產業，透過該次活動讓民眾更深入地了解台灣鐵路深厚的文化底蘊，在後疫情時代，讓鐵道慢旅成為國內外旅客出遊的首選。預估吸引參觀人數從去年36萬成長到38萬人次。

談及對「業績」的期待，台鐵高層表示，希望能突破去年營業額，甚至衝破700萬元。