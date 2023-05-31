年薪136.6萬 金融保險業 薪資居冠

勞動部31日公布最新職類別薪資調查統計結果。去年7月工業及服務業全時受僱員工調查發現，以專業人員的年薪來看，金融及保險業最高、平均來到136.6萬元，運輸及倉儲業居次、年薪126.4萬元，醫療保健及社會工作服務業年薪101.2萬元、排名第三。

為了解事業單位各職類之受僱員工人數及薪資水準，勞動部每年辦理「職類別薪資調查」，調查對象為從事工業及服務業的事業單位，受僱員工不包括參加作業而不支領薪資之雇主、自營作業者及無酬家屬工作者。

據調查，工業及服務業全時受僱員工人數779.3萬人，工業部門全時受僱員工人數為337.9萬人，其中以製造業283.2萬人占83.8％最多；服務業部門全時受僱員工人數為441.3萬人。

在外界最關切的薪資部分，各大職類每人經常性薪資（月薪）中，以主管及監督人員7.5萬元最高，專業人員6.2萬元次之，基層技術工及勞力工3.1萬元最低。

從各大職類於各行業的薪資狀況發現，專業人員身份中，以金融及保險業（月、年薪各為6.9萬元、136.6萬元）、運輸及倉儲業（6.6萬元、126.4萬元）、醫療保健及社會工作服務業（6.9萬元、101.2萬元）為前三。

若從不含主管及監督人員的細職類月薪來看，以航空駕駛員最高，精算師排名第二，餘依序為醫師、船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員，均逾10萬元；年薪亦以航空駕駛員、精算師較高，醫師、船舶監管人員（含引水人員）、電信工程師、律師均逾150萬元。