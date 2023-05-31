分析｜協和電廠中央地方鬥法 企業不安

基隆市政府祭出撤銷許可逼環評程序中止，這也是繼台中市政府撤銷台中電廠燃煤許可後，第二件地方政府阻擋電廠使用或開發，讓電力開發陷入僵局，過去多個外國商會呼籲重視供電穩定，代表台灣電力穩定供應已經影響企業投資意願。

基隆協和電廠因地處北部東邊，在核一、核二廠接連除役後，核四廠無法發電，深澳電廠開發案因行政院喊卡中斷，協和電廠舊1號機與2號機也因為使用年限到而除役，北東區電網只剩花蓮的和平電廠支撐，在這樣情況下，協和電廠更新案更顯重要，但現在因中央與地方槓上再度動彈不得。

過去陷入供電危機的還有台電台中電廠，因台中市政府為減少空污，廢止台電申請生煤許可，並指一度核發的生煤使用量是「誤繕」，逼迫台電使用燃煤機組就違法，以地方政府裁量權來迫使國營事業就範，後來分別由環保署及行政院撤銷台中市政府處分，並宣告地方法規牴觸中央宣告失效。

協和電廠開發一案，基隆市政府出面阻擋，過去提出公投遭內政部否決，現在又祭出撤銷許可，反對電廠更新改建的立場堅絕，對中央電力穩定的規劃再投入大變數。

為要解決現在困境，台電宣布將提行政救濟，要讓電廠開發繼續往下，然後續在中央與地方意見不同調的狀況，雙方鬥法下將讓電廠建設再度延期，民眾的用電權益淪為政治籌碼。

面對台灣供電狀況，美國商會、歐洲商會、台北市日本工商會已經連續多年、甚至年年提出台灣需重視供電穩定度，否則外商在台投資總要擔憂，更有歐洲離岸風電業者直言，若投資環境無法改變，資金是有長腳的，企業一定會選擇最合適的場域投資，屆時台灣陷入不僅沒有投資、供電又不穩的死局。