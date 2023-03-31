登記入帳六千元 數位部:銀行連假加速辦理

數位發展部表示，截至今（31）日晚間9時為止，普發現金6,000元已經有超過700萬人完成登記，原則上連假後第一個營業日4月6日起，6,000元就會陸續入帳到所登記的帳戶中，但為了讓登記入帳6,000元可及早入帳，經過協調，感謝各金融機構銀行的鼎力協助，在連假期間也加速加班辦理數百萬民眾的登記入帳交易。

數位部指出，因登記各家金融機構的帳戶數量不一，以及連假期間銀行人力調度與系統處理量能的差異，各金融機構入帳時間可能會有所不同，部分金融機構會在連假期間提早陸續入帳，而首波登記的民眾原則能在4月6日入帳，請大家不必擔心。

數位部強調，今日中午王道銀行自行先墊款入帳6,000元，屬於特例，並非政府及財金公司與本次專案的各金融機構銀行議定的處理方式，王道銀行也已對外致歉。

數位部提醒，若民眾想確認6,000元是否成功入帳，可以先刷存摺、上網銀查看。若為實體存摺，在摘要或備註處會有「行政院發」的字樣。若是行動銀行、網路銀行帳戶，在摘要或備註處，會有「行政院發」、「全民共享發現金」或「全民共享普發現金」等註記字樣。

若沒有入帳、想知道登記狀態的話，也可以到https://6000.gov.tw 官網「查詢登記結果」。若因為帳號資料有誤、或入帳失敗，結果顯示「請重新申請」的話，請直接重新再進行入帳登記即可。

數位部說，再次感謝各金融機構的同仁於連假期間加班加速辦理登記入帳作業。至於4月6日之後登記的民眾，確認資料無誤，則會在登記後2個工作日入帳。

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