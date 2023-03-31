臨時上工有保障 這3類人可利用特別加保

台中市中區台灣大道一段拆除房屋時發生工安事故，老宅倒塌壓死3名施工工人，其中有2人為國保身份，未加入勞工職業災害保險及保護法（下稱災保法）。勞動部勞保局31日表示，因應勞動型態日益多元及零工經濟發展，災保法訂有「特別加保制度」，以維護其工作生活安全。

勞保局表示，這次災保法針對包括營建工程業因產業特性，常有工項層層下包情形，許多小型工項可能由個人承攬，或部分勞工利用下班或假日時間，臨時短暫從事平台外送工作等，為提供這些人員參加職業災害保險「特別加保制度」。

特別加保適用對象分為三類，包括一、自然人雇主及其僱用之員工，如營建工程業之工頭及其僱用之點工；二、實際從事勞動之人員，如平台外送員、個人接案工作者等；三、符合勞動基準法規定提供勞務（非受僱）之童工，如拍攝廣告之童星等。勞保局表示，這些人員可於工作前，透過勞工保險局提供的簡便加保管道，即統一超商ibon機台、勞工保險局官網及官網公布之職業工會，擇一管道申報參加職災保險。

截至2月底止，特別加保累計申報單位數為1萬6,182家，被保險人數已達2萬8,513人次，平均每月服務約3,000人次。若按行業別被保險人數觀察，營建工程業為1萬5,769人次、占55.30％為最多，其次為其他服務業2,720人次、占9.54％及運輸倉儲業2,586人次、占9.07％。

值得注意的是，特別加保之保險效力自保險費繳納完成之實際時間起算，提醒特別加保適用對象在工作前，務必完成特別加保申報作業並繳納保險費，才能即時取得職災保險的保障。另外，自然人雇主或勞工如已預先知道工作日期，也可提前10日透過特別加保管道預約加保，保險效力於保險費繳納後，自其指定日期生效。

台中工地鄰房倒塌3人身故 勞動部下令停工依法究辦

台中市中區某建築工地開挖施作擋土牆時，造成鄰房2樓老舊建物倒塌，致3名勞工被磚牆壓埋死亡職災，勞動部立即指派職安署中區職安中心李文進主任率隊至災害現場查處，初步調查發現係因於接近磚壁等構造物之場所從事開挖作業，未採取地盤改良及構造物保護等預防設施，導致緊鄰之2樓老舊建物倒塌肇災。

職安署表示，災害現場已立即予以停工處分，對於施工廠商未善盡施工安全管理責任，將依職業安全衛生法裁罰30萬元；另雇主未採取必要安全設施致勞工死亡部分，將移送地檢署偵辦，同時依規定公布事業單位名稱及負責人姓名並刊登於重大職災公開網。

此外，職安署中區職安中心將督促事業單位處理後續職業災害補償及賠償事宜，並請臺中市政府勞工局啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，關懷罹災者家屬並給予協助。

職安署進一步表示，本案災害係鄰房倒塌致工作者罹災，涉及公共安全及勞工安全，將強化機關橫向聯繫預防類似災害發生，除促請各勞動檢查機構洽商地方政府建築主管機關於核發拆除執造時，副知勞動檢查機構，以利列管拆除工程，加強防災宣導及輔導。另對於全國各地展開之都更建案，也將洽請內政部營建署協助，研議從都更申請程序一開始即導入風險評估及安全設計，力促都更案從拆除、改（興）建、使用維運等，都能使工作者及居住者更為安全，以彰顯都市更新之效能。

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