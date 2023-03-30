打炒房見效 住宅指數升勢緩

內政部長林右昌30日表示，《平權地權條例》修正內容與抑制炒作哄抬房價息息相關，2022年4月11日行政院送請立法院審議後，已對市場短期投機炒作提前產生抑制效應，去年第2季起，內政部發布的住宅價格指數，升幅逐漸趨緩。

立法院內政委員會30日邀請相關部會，就「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後其抑制房價之住宅政策相關配套措施」進行報告，林右昌做了上述表示。

據了解，修正案公布後，除重罰不動產炒作行為規定已施行，其餘條款尚須報請行政院核定施行日期。

林右昌說，相關配套子法共9項，部分項目已與公會團體和機關研商後完成，辦理法制作業中，外界較關心的私法人購買住宅許可制部分，除邀集不動產開發業公會及都市更新相關公會團體召開會議，就實務執行面交換意見。

林右昌表示，內政部為協助中產以下房貸族，推出房貸戶支持方案，預估6月開放申辦，可線上或臨櫃申請，經審核通過後將一次撥付3萬元支持金，預估第一批符合資格的房貸族可於7月中領到，預估將可嘉惠55萬戶中低薪房貸族。

居住正義政策上，林右昌指出，自2017年行政院核定社會住宅興辦計畫，截至2023年2月底，直接興建社會住宅已達成超過7.2萬戶，包租代管社會住宅累計媒合6.1萬戶，合計超過13.3萬戶，較計畫推動前2016年1.5萬戶，大幅成長11.8萬戶，按照社會住宅推動進度興辦，相對各國近百年社會住宅的推動，我國推動成長快速。

內政部將持續盤點國公有低度利用房地，與各部會機關整合利用國有土地，以取得社宅用地，預估在2024年底，中央與地方興建社宅總量可累計達成12.3萬戶目標。社會住宅包租代管計畫已達每季新增7,000戶成果， 未來將持續擴大包租代管4.0執行與媒合量能，以每季增加1萬戶為目標。

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