憂勞保破產想一次領?他用這招多領10個月

勞保老年給付該一次領還是月領，每個人依照自身條件與需求不同有不同考量。雖然很多人說勞保退休金一次領超吃虧，但由於近年勞保破產疑慮升高，不少人也開始考慮一次領的選項。由於國人平均壽命延長，一般來說，只要按月領超過8年，領到的總金額就會超過一次領。但即使選擇一次領，也有方法可以多領10個月。

依照勞保條例規定，且具備下列任一條件就符合勞保老年給付一次請領之資格：

1.保險年資合計滿1年，男性被保險人年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者。

2.保險年資合計滿15年，年滿55歲退職者。

3.在同一投保單位保險年資合計滿25年退職者。

4.保險年資合計滿25年，年滿50歲退職者。

5.擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年，年滿55歲退職者。

6.轉投軍人保險、公教人員保險，符合《勞工保險條例》第76條保留勞保年資規定退職者。

一次請領老年給付金額計算方式為：「平均月投保薪資X給付月數」，滿60歲之前，保險年資每滿一年就按照「平均月投保薪資」發給1個月；如果年資逾15年，超過的部分以滿1年發給2個月，合計最多以45個月為上限。

不過這45個月的上限有一個突破的方式，被保險人年逾60歲繼續工作者，逾60歲後之保險年資最多以5年計。合併60歲以前之老年給付，最高以50個月為限。

舉例來說，勞工滿60歲以前的年資不到30年，依規定只能領40個月的老年給付。若再多工作幾年，60歲以後繼續累積年資，最高還能領到多10個月的退休金。

（旺得富理財網 王順泉）

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