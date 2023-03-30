4月電價就要漲 陳建仁這樣解釋

4月電價就要漲，行政院長陳建仁30日在工商早餐會中表示，俄烏戰爭後，國際燃料價格大漲，各國紛紛調漲電價，同時，由於我國各項能源都是仰賴進口，調整電價實屬不得已的決定。

陳建仁強調，政府仍考慮到要顧民生、顧產業的考量，所以衡平設計電價調整方案，希望透過政府、民眾、企業共同調適，能一起渡過這波全球性燃料價格飆漲風暴。

工商協進會30日召開工商早餐會，陳建仁首次以院長的身分出席。他在致詞時指出，蔡總統在2021年宣布台灣要走向「淨零轉型」，2022年3月政府公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，今年1月立法院已三讀通過《氣候變遷因應法》，將「2050淨零排放目標」入法。

他說，而他就任後首批的公文，就是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，預計4年投入743億元，這不僅攸關國家競爭力，也關係環境永續。

陳建仁指出，政府也積極投入再生能源發展，去年我國再生能源發電量已達200億度電，占全年8％，創歷史新高。其中，太陽光電的推動量2.5GW，是有史以來最高的1年，離岸風電已累積設置191座離岸風力機，今年併網的風場，也將有約2.2 GW的風電可加入電網。

他還說，未來政府將持續加速整體綠能發展進程，確保穩定供電，並兼顧降低空污及減碳等目標。

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