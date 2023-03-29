60歲才能申請新制勞退金？三情況除外

還沒滿60歲就從公司退休，可先請領勞退新制退休金嗎？答案是否定的，政府為考量勞工退休金是作為勞工退休生活所用，不宜太早請領，因此勞工須年滿60歲才能請領個人專戶的退休金；不過，仍有三種除外情形，只要其中符合一項，則可提前請領退休金。

1.勞保被保險人，已領取失能年金給付或失能等級三等以上一次失能給付。

2.國保被保險人，已領取身心障礙年金給付或身心障礙基本保證年金給付。

3.非勞保或國保被保險人，符合上述兩類給付的請領條件其一者（須檢附有效期限內的重度以上身心障礙證明正背面影本）。

一般勞工何時可以請領勞退新制退休金呢？勞保局指出，由勞工本人自行向勞保局提出申請就可以，不需要透過單位辦理，只要年滿60歲，無論是否還在工作，都可以向勞保局申請，有兩項方式可辦理，一是填寫「勞工退休金申請書及收據」，寄送至勞保局，二是使用自然人憑證到勞保局e化服務系統，透過網路申請。

此外，勞工若已經領退休金後又繼續工作，「續提退休金」須於前次請領退休金屆滿1年後，才可再請領。例如，勞工於2023年3月1日領取退休金後繼續工作，須等到2024年4月1日後，才可請領續提退休金。

（旺得富理財網 黃順德）

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