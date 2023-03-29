電價大漲雙鐵票也漲？王美花給答案

經濟部電價審議會拍板4月起電價平均調漲11％，經濟部長王美花29日出席立法院經濟委員會時，被朝野立委接連問到台鐵、高鐵因電價調漲、成本壓力升高後可能會調漲票價。對此，經濟部長王美花回應，台電吸收燃料漲幅的成本遠遠超過電價漲幅，「但目前了解雙鐵沒有漲價的規劃」。至於下半年是否還會調漲電價？她並未正面回應。

朝野立委多關心電價調漲後是否引發物價上漲的連鎖效應、讓民生消費更為艱鉅。民進黨立委邱議瑩估算，在電費調漲之後，台鐵每年電費恐怕會增加2.5億到3.5億元，高鐵則是每年增加3億元電費支出，「大家都很關心雙鐵是否會因此漲價來反映成本？」

王美花回應，目前了解是，「目前他們沒有漲價的規劃」，經濟部這裡也謝謝雙鐵穩定物價這樣的前提下，大家一起來思考怎麼分攤，對台電來講，台電吸收的相關燃料成本確實遠遠高於電價調漲的部分，台電是「每度電都吸收」。

民進黨立委陳亭妃也認為，電價上漲對租屋族衝擊很大，房東可能將電價漲價成本轉嫁房客。王美花回應，房東可以免費換裝智慧電表，選擇時間電價來節電，且住宅用電漲價是針對用電超出700度以上的度數才漲價，如果房東以電價調漲為理由對租客漲價「並不合理」，她也承諾後續經濟部會多加宣傳，像是智慧電表是免費安裝這類訊息，透過懶人包讓民眾多加了解。

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