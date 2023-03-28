產品輸陸可標示台灣　許舒博談大陸行成果

商總理事長許舒博28日說明商總大陸行成果。許舒博指出，這次大陸行，商總五大訴求都獲得對方正面回應，最大的突破是，對方承諾我方輸陸產品標示原產地可直接標示「台灣」，各地口岸規範也會一致性執行，且輸中食品資料不符時也會明確告知問題及原因，解決過去一直困擾廠商的問題。

在重啟兩岸金融會談部分，許舒博表示，由於對方正在改組，在改組完成後，可望推動重啟兩岸金融會談，而大陸銀行保險監督管理委員會副主席周亮也明確表示，大陸對台灣的金融企業應該要比對外資更優惠，也會儘量滿足實體企業對金融的需求。

21日至25日，許舒博率團出訪北京，拜會國台辦主任宋濤、中國銀行保險監督管理委員會副主席周亮、商務部副部長王受文、北京市長殷勇、海關總署副司長樓軍文、文化和旅遊部副部長杜江及全國台企聯等，並提出重啟金融會談協助金融業加速布局等五大訴求。

在與宋濤會面時，雙方觸及「92共識」議題，許舒博表示，這畢竟是1992辜汪會談以來的事實，不管雙方是否可以接受，但過去20、30年來是在這個共識下兩岸經貿往來，即便現在台灣不贊成92共識，還是要找出一條路來，不可能不交流、不往來，那反而對兩岸都是傷害。此外，許舒博也表示，在爭取台灣優良老店比照大陸老字號得到同等待遇上，也獲對方同意，未來符合條件的台資企業申報「老字號」時，可承認在台灣經營的時間。