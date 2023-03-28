媒體議價 新聞業與Meta對話無共識

有關媒體議價，新聞產業與大型數位平台27日起展開第二輪對話會議，今（28）是與臉書母公司Meta進行對話。不如27日新聞產業與Google達成兩大共識，今雙方無共識。數位部對此僅表示，會將雙方意見提到下次跨部會議討論。

數位部說，28日與文化部、NCC共同召開新聞產業與大型數位平台的第二輪對話會議，協助雙方就數位平台方所提出數位共榮方案進一步交流對話。

數位部說，今會議由Meta共4名代表，與我國新聞產業就數位共榮方案推動展開對話，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等共推派8名代表與會。會議由數位部政務次長李懷仁、文化部政務次長李靜慧與NCC委員林麗雲共同主持，公平會及國科會科技亦派員參加。

不同於27日，數位部在會議結束後列出新聞產業與Google達成兩大共識，今並無對外說明雙方共識，遭解讀為沒有達成共識。 新聞產業公會28日共同提出五點主張。包含一、堅持新聞有價，數位平台Meta長期運用我國新聞媒體內容匯集而營利。

二、根據牛津大學路透數位新聞研究中心於2022年發佈調查報告顯示，我國四成五國人透過Meta（Facebook）看新聞，Meta應該合理付費分潤，取自於台灣，用之於台灣。

三、公會對於Meta至今仍未具體回應台灣新聞產業的困境與訴求感到遺憾。

四、公會仍請國際平台Meta正面回應媒體的訴求，儘快建立夥伴機制下的推播、分潤的良性化機制，以及公平合理付費的共榮方案，一起改善我國媒體產業的生態環境；也請儘速落實共同打擊盜版、內容農場、詐騙冒用、版權蟑螂等問題的快速停損夥伴機制，定期討論處理成效。

最後，公會呼籲呼籲政府部門加速立法進度，以各種方式整合各方意見，努力健全媒體生態。

Meta則同樣提出五點主張。包含一、新聞發佈商因為可以從社群平台導流中受益，所以制定商業決策，自主選擇在社群平台上分享其內容的連結。Facebook並未主動在網路上獲取來自新聞發佈商的內容或連結。

二、Meta認為諾恆經濟諮詢公司（NERA Economic Consulting）全球報告指出，對於Meta而言，來自傳統新聞發佈商的新聞內容價值有限且正持續下降。在Facebook的動態消息看到的貼文中，只有不到3％是含有新聞連結的貼文。

三、現今Meta正面臨激烈的競爭與全球經濟逆風發展，Meta將專注於我們的核心業務並回應大眾的需求。我們的大多數用戶目前感興趣的內容並非新聞連結，Facebook用戶對於創作者相關內容的興趣與日俱增，尤其是影音內容。

四、Meta認為早在Facebook成立之前，報紙產業的經營已面臨愈來愈大的挑戰。自過去一個世紀以來，報紙產業已經長期努力適應新科技的變化。

五、在台灣，Meta將協同政府各部會與媒體產業（社群）持續攜手合作，包含支持第三方事實查核計畫、舉辦AR擴增實境黑客松與數位內容創作學院等，投入資源支持數位內容生態圈的發展。

數位部次長李懷仁表示，這兩場對話的意見會交到行政院跨部會議來討論，惟時間仍未決定。另對於立法院程序委員會下周議程定案，民進黨立委林楚茵等人提出的新聞媒體與數位平台議價法條文草案等案，將排入報告事項，李懷仁僅表示，立法一直是不排除的選項。

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