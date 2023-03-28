離岸風電海纜上岸有解?經長:近期有好結果

離岸風電第三階段區塊開發進度預計在5月底完成簽訂行政契約，但當地對於「共同廊道」，也就是海纜上岸地點一直存在「異見」，經濟部長王美花28日表示，在經濟部持續的溝通之下，這問題近期會有比較好的結果，預計來得及在五月底的簽約之前解決，同時她也不擔心簽約率，「上岸廊道問題解決，其他問題也都可以克服」。

王美花下午出席立法院總質詢，會前受訪說明升息及電價對中小企業影響、離岸風電第三階段區塊開發進度、水情等議題。Fed再度宣布升息，對於4月即將要面臨漲電價的企業來說，可說是接連受到打擊，王美花解釋，台電目前面臨到的問題，就是國際燃料成本大漲，很多國家其實第一時間反應在電價上，但這會造成國家非常高的通膨。

有鑑於此，王美花指出，對於台灣來說，燃料成本大漲的第一時間是由台電吸收虧損，但考慮到台電穩健經營、兼顧物價的情況下，設計出這樣的電價調整方案，希望在住家700度、小商家1,500度之下不要調漲，對調漲漲幅也有相對應的調整，希望可以讓漲電價後讓國內通膨的影響降到最低，對台電有挹注，可以穩健經營。她說，去年很多國家外銷業績很好，有稅收挹注，今年可以補發現金，這是全民共享的結果，所以在整個國家各面向平衡考量之下，這已經是最好的安排。

離岸風電開發也正如火如荼的進行，外界擔心海纜上岸的共同廊道若遲遲未獲得共識，反而會影響到整體第三階段簽約進度。王美花解釋，海纜上岸一直有很多討論，經濟部在找相關的當地政府、相關環團溝通，「這個問題最近應該會有比較好的結果」，這跟現在第三階段遴選廠商預計在5月底簽約的時程上來看，應該是來得及，「我覺得可以解決」。同時，她也不擔心簽約率很低的問題，因為前一陣子經濟部與廠商針對細節、甚至行政契約有後多回合的討論，也有得到很好的結果，上岸廊道的問題解決了、其他問題也都可以克服。

另外，外界也相當關心水情，這幾天降雨是否替南部解渴？王美花表示，這幾天的降雨，坦白時間跟雨量不是很多，中部以北的水庫有些小小的進帳，但不足以解除旱象，「但對農作物是好的」，在這樣的情況下，經濟部的抗旱措施還在持續進行，像是抗旱水井預計4月底將增加13.6萬噸，新竹與高雄的海淡機組也希望4月底可以出水，接著過幾天還有封面，期盼有一些下雨，天氣的部分還是持續看變化，再來謹慎因應。

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