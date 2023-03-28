是你嗎？這族群不只領6千 7月可再拿3萬

全民普發6千現金最快4/6入帳，除了幾乎人人有獎，行政院昨更拍板3萬元房貸補貼方案內容，只要符合家戶年所得低於120萬元等3項資格就能申請，預計6月開辦，首批最快7月中旬領錢，估共計55萬名的房貸族受惠。

行政院昨（27）日舉辦「溫暖及時─疫後特別預算啟動」記者會，內政部表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」預計6月開放線上與臨櫃申請，申請期限到12月，經審核通過後將一次撥付3萬元支持金，除預估約55萬戶房貸族受惠，第1批符合資格者，補助金有望在7月中旬入袋。

內政部說明，房貸方案補助共有3項條件，分別是1.本人與配偶、未成年子女的2011年家庭總所得低於120萬元；2.名下僅有1戶自用住宅；3.台北市房屋原始核貸金額低於850萬元，其他地區700萬元以內。

由於政策重點是減輕中低薪房貸族的居住負擔，協助對象是已有貸款的人，而非未來要購屋的民眾，且購買豪宅等高房價者也不適用。

內政部強調，未來會持續推動多元住宅政策與措施，也會持續透過擴大租金補貼、增加社會住宅及擴大包租代管等措施，讓民眾能有多元的居住支持及實質減輕居住負擔。

另外，央行利率連5升，房貸族壓力山大，內政部長林右昌昨在立法院受訪時表示，政策性的利息補貼會延長到2024底。其中，青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼（0.125％）至2024年底。

（旺得富理財網 李宗莉）

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