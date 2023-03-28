鴨蛋也缺 4月下旬每台斤恐再漲2元

雞蛋缺口遲遲無法補足，現在鴨蛋也面臨短缺！由於端午節應景的肉粽，主要食材為鴨蛋黃，蛋商公會表示，預計4月下旬決定是否漲價。目前鴨蛋價格已站上歷史高點，再漲價，勢將再度刷新紀錄！此外，蛋價嚴重失衡，高雄早餐店業者怒控，蛋價飆漲彷彿被蛋商宰割，上周五蛋商臨時告知本周一每箱雞蛋又再漲價80元；目前高雄已有80家早餐店醞釀全面抵制，不賣蛋類產品，還揚言發起北中南串聯，直到蛋價透明、合理。

屏東縣蛋類商業同業公會總幹事許源吉表示，國內每年端午節平均使用的鴨蛋量約10萬顆，幾乎都是加工使用，現階段除了飼養成本高，由於缺雞蛋，也出現鴨蛋的替代效應，導致民眾對鴨蛋的需求明顯增長，清明節後將出現鴨蛋缺口。為以價制量，預計4月下旬蛋價評議委員會將討論鴨蛋是否再漲價，預期會再漲2元。

目前鴨蛋產地價是每台斤48元，批發價是每台斤55至60元，已是歷史高價，4月下旬若漲價，將續寫歷史紀錄。

此外，民進黨高市議員鄭光峰、黨團總召江瑞鴻昨日邀集30家小型早餐店業者，舉辦「揪蛋蟲！揭弊蛋商哄價」記者會。鄭光峰指出，惡意哄抬不合理，政府要嚴查誰在哄抬，否則早餐店業者恐怕快活不下去，不排除北中南串聯都不賣蛋類產品。

開設20多年早餐店的蔡老闆透露，原本蛋商都在周一公告要漲價，但上周五突然通知27日要漲價，片面破壞市場機制，1箱再漲80元，已來到1,200元，他1顆蛋賣12元，但總不可能一再漲價轉嫁給消費者，如此只是惡性循環。

蔡老闆說，已有80家高雄早餐店業者醞釀抵制蛋商、蛋農，不賣蛋類產品，正討論期程，時間約1周、10天不等，直到蛋價恢復合理的透明機制。早餐店老闆小李更聲淚俱下說，疫情前借貸一筆錢開早餐店，好不容易苦撐3年，未料又遇到蛋價暴漲，甚至受到蛋商刁難。

對此，高市府主任消保官殷茂乾表示，今年3月14、15、17及21日會同法務部調查局稽查6家大型蛋商，目前尚無查獲蛋商違法囤積情事，將持續掌握雞蛋產銷市況及價格，防範哄抬蛋價。

（中國時報 李柏澔 、 柯宗緯 、 洪浩軒）

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