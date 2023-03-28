普發6千必做「4步驟」 確保4/6可入帳

今（28）日起開放全民普發6,000元網路登記結果查詢，22日起完成線上登記的民眾可前往官網（https://6000.gov.tw/）進行登記結果查詢。據財政部24日在臉書表示，選擇登記入帳的民眾，4月6日起陸續入帳；4月6日後登記，登記後2個工作日入帳。而預計使用ATM領現的民眾，4月10日起則可到指定金融機構（含郵局）貼有普發現金識別貼紙的實體ATM領取。

今早開放登記入帳結果查詢，詳細流程為以下4個步驟：

1、於《全民共享普發現金官網首頁》（https://6000.gov.tw/）點擊「查詢登記結果。」

2、進入查詢頁面，輸入「本人/代領人身分證字號或居留證統一證號」及「發放對象健保卡號」

3、點擊「確認送出」

4、就可查詢登記結果，若成功即會顯示「登記完成，將於近日入帳」

另《全民共享普發現金官網》也有整理出資料登記過程中，可能出現的錯誤訊息，可參考下表所對應的情形說明，民眾若有疑問，亦能撥打1988諮詢專線。

若查詢結果為入帳失敗，可能有下列4種原因：

一、帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致

二、無此帳戶

三、帳戶已結清

四、帳戶為警示帳戶

但民眾碰到上述情況也不必驚慌，據《普發6000官網》表示，查詢登記結果若有核驗失敗、入帳失敗情形，民眾只要重新於官網登記或至ATM領取即可，入帳時程以官網公告為主；另入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，該網頁不提供入帳帳號修改。

（中時新聞網 于川）

延伸閱讀

警惕被騙！財政部再抓到普發現金詐騙網站

普發6,000如何「幫小孩領」？財部這樣說

普發登記入帳洩個資？行政院1句話回應了