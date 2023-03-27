低碳化轉型 經部最高補助3,000萬

有關疫後特別預算，經濟部編列149億元，聚焦在產業升級轉型。經濟部27日表示，以低碳化來說，以1大帶10小最高可補助到3,000萬元，預計三年將至少補助250案。

行政院27日召開「溫暖及時－疫後特別預算啟動記者會」。經濟部表示，除將運用該預算資源挹注台電，讓台電可持續為國民及企業提供穩定供電服務，此外也將運用該經費提供產業資金協助措施並推動產業智慧化、低碳化轉型。

經濟部說，鑑於國內企業亦面臨低碳化及智慧化轉型需求，除將邀請低碳化、智慧化領域專家，赴廠提供企業諮詢、診斷或輔導，也將開設相關人培課程，並會透過以大帶小及個別廠商的模式提供升級轉型補助；而為了提高產業投入轉型之意願，針對製造業的部份，特別規劃將全新設備購置費納入補助範圍內（以總經費30％為上限），以提高業者汰換設備誘因，可加速產業轉型的腳步。

經濟部工業局長連錦漳受訪時表示，經濟部共編列149億元做產業升級轉型，其中輔導經費占40億元、補助占105億元、人才培訓則占4億元。預估至少輔導4,000家業者，補助2,400家廠商，培訓3萬人。

在智慧化及低碳化補助方面，經濟部規劃納管工廠每家最高補助150萬元；製造業9人以下每家最高補助300萬元；製造業10人以上每家最高補助500萬元；製造業以大帶小則會用供應鏈角色來推，低碳化來說，以1大帶10小可補助到3,000萬元，智慧化1大帶4小則是2000萬元。

連錦漳針對以大帶小進一步說明，在低碳化部分三年編列約69億元，以平均每案申請2,500萬元來計算，預計可以補助250案。

針對商業服務業的低碳化和智慧化轉型，經濟部則規劃每家補助30萬至150萬元；9人以下街區店家每家補助3至5萬元；在商圈美化、行銷跟交流部分，每個商圈上限50萬元。

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