龔明鑫：台捷合作已延伸至外太空、量子

國發會主委龔明鑫27日接見捷克眾議長艾達莫娃（Marketa Pekarova Adamova）訪團，並提到台捷合作已延伸至外太空、量子、智慧城市及食品，甚至進行棒球或足球等體育的交流，持續擴大合作範圍。

龔明鑫首先歡迎艾達莫娃訪台，並說明自2021年10月其率領66人經貿考察團訪問捷克，簽訂5項MOU，雙邊合作持續深化，除當時承諾之合作事項，我進行跨部會管考，推動雙邊重要合作已有諸多成果，甚至加碼宣布2億美元之投資基金及10億美元融資基金，而近期將完成一投資捷商案；而今年7月台灣將開啟台北-布拉格之直飛航線、輸銀及合庫均已分別在捷克開設辦事處，雙邊更持續推動半導體產業及人才培育等面向之合作。

龔明鑫並提到，2021年10月到訪捷克時，出席由捷克參議院舉辦之「科技韌性與創新：台捷合作的新路徑」論壇，並提出台捷可在四個韌性（Resilience）面向強化合作，包括民主的韌性、對抗疫情的韌性、供應鏈的韌性、網路安全的韌性，之後雙方持續加強合作關係，為雙邊經貿及產業交流開創更多機會，打造堅實長遠利益民主供應鏈。

艾達莫娃贊同龔明鑫所提出供應鏈韌性等合作面向，並強調台捷合作領域包括智慧城市、太空、生技、工業設計、食品等廣泛面向，且雙邊投資及貿易關係亦持續升溫，展現台捷深化民主供應鏈之合作交流。

此外，捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）表示，台捷已在諸多面向展開合作，而從今年台灣與捷克在世界棒球經典賽的好表現，雙方未來可在棒球等體育項目展開交流。龔明鑫回應，台捷合作已延伸至外太空、量子、智慧城市及食品，甚至進行棒球或足球等體育的交流，持續擴大合作範圍。

龔明鑫也特別向艾達莫娃眾等訪團成員展示，捷克參議長韋德齊致贈他之「我是台灣人」的T-shirt，表達台灣與捷克享民主、自由、人權、法治價值，且台灣會堅守這些價值；艾達莫娃亦回應表示，歡迎龔明鑫再次拜訪捷克，屆時其會準備好致贈具有台捷民主夥伴精神之禮物，並相約下次在捷克一起觀賞棒球比賽及暢飲啤酒。

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