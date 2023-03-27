2月景氣燈號連4個月藍燈 分數還更低

國發會今（27）日公布2月景氣報告，亮出連續第4個月「藍燈」，景氣綜合判斷分數比1月還再減1分，到10分。國發會經濟發展處長吳明蕙表示，這是自2009年4月以來、近14年以來最低分。

國發會綜合出口、股價、工業生產等九項指標而成的景氣綜合判斷分數於2月再降1分至10分，所對映的燈號依舊是藍燈。

國發會說，全球景氣低迷，終端市場需求不振，加以產業鏈持續調整庫存，致2月生產面、貿易面、金融面、信心面指標仍低迷，惟內需消費回溫，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。

國發會說，展望未來，由於外貿需求續呈疲弱，恐仍壓抑我國出口表現；投資方面，國內半導體先進製程、綠能投資持續，政府擴大公共建設預算，並落實投資台灣三大方案，均有助維持投資動能；內需方面，隨疫情影響淡化，加以政府強化疫後經濟韌性及全民共享經濟成果等措施，可望促進消費動能。

吳明蕙補充，2月領先指標連續4個月上升，累計升幅3.43％，且增幅有逐步擴增，是比較正面訊息，外銷訂單動向指數連續兩個月在50以上，製造業營業氣候測驗點則連續4個月上揚，廠商對於當前景氣看好比率也在上升，代表信心面數字有在好轉；至於同時指標，則連續13個月下滑，累積跌幅14.8％。

吳明蕙說，造成出口負成長的原因是全球需求疲弱，假如可以因為大陸解封導致需求增加的話，對各個出口為導向的經濟體都是個好消息；另一個影響的因素就是存貨調整，目前看來會慢慢去化，過一陣子就是尾聲，廠商對未來訂單增加有些信心，是支撐領先指標可以上揚的重要背景。

對於出口情況何時好轉？吳明蕙說，根據主計總處預測，前三季都不是很理想，但出口除了商品出口還有包含服務輸出，疫後特別條例中希望能夠讓觀光客來台灣，增加服務輸出，相信對於對外輸出有改善效益。

針對國發會先前提到景氣落底訊號浮現，但這次景氣分數又下降，吳明蕙解釋，目前底部訊號依舊隱約浮現，外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點等都是上揚的，所以可以期待，或許底部會在幾個月確立，然後景氣就可以上來。

不過吳明蕙強調，若要說景氣止跌回升、走出谷底的話還是要看同時指標，台灣目前可以說是在築底階段。

針對國發會主委龔明鑫日前說上半年都很難脫離藍燈，吳明蕙坦言出口還是不好，因為是連帶性的，一定會影響生產跟銷售，由於出口在上半年應該還是負成長，確實上半年很難去擺脫目前看到景氣低迷狀態，但仍然期待現在看到的不確定性因素可以往正面發展。

圖／國發會提供

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