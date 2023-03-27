新聞業與數位平台第2輪對話登場 2共識曝

有關媒體議價，新聞產業與大型數位平台今（27）日舉辦第2輪對話會議。數位部說，會上達成兩點共識。另據了解，新聞產業與META的對話安排在明（28）日。

數位部表示，27日與文化部、NCC共同召開新聞產業與大型數位平台的第2輪對話會議，協助雙方就數位平台方所提出之數位共榮方案進一步交流對話。由Google及與其合作之「數位經濟暨產業發展協會」共7名代表，與我國新聞產業就數位共榮方案之推動展開對話，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等共推派8名代表與會。

會議由數位部政務次長李懷仁、文化部政務次長李靜慧與NCC委員林麗雲共同主持，公平交易委員會及國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。

數位部說，會中新聞產業代表與數位平台代表共識有兩點，包含一、會中新聞產業代表與數位平台皆認同，推動健全的新聞產業環境有助於推動民主社會，雙方應追求共榮雙贏。

第二，會中新聞產業代表肯定Google委託DTA執行共榮方案的努力，並呼籲各界皆應重視新聞產業現階段的困境與訴求。此共榮基金由Google委由DTA運作，且在落實方案時會重視新聞產業訴求。

而在會上，新聞產業公會共同提出四點主張，包含一堅持新聞有價，數位平台運用媒體內容匯集而營利，應該合理付費分潤，取自於台灣，用之於台灣；第二、肯定Google委託DTA執行媒體共榮方案的努力，但呼籲在落實方案時，更加重視媒體現階段的困境與訴求。

第三、公會仍請國際平台Google正面回應媒體的訴求，儘快建立夥伴機制下的推播、分潤的良性化機制，以及公平合理付費的共榮方案，一起改善我國媒體產業的生態環境；也請儘速落實共同打擊盜版、內容農場、詐騙冒用、版權蟑螂等問題的快速停損夥伴機制，定期討論處理成效。

第四、公會呼籲政府部門加速立法進度，以各種方式整合各方意見，努力健全媒體生態。

至於Google則提出三點主張，包含第一、Google不使用新聞媒體產製的內容盈利，而是免費提供「連結」，將有價值流量帶入新聞業者網站，幫助他們增加接觸更多網路使用者的機會。

第二、Google期望各界一起守護且認同台灣新聞產業的發展潛力，已透過政府及新聞產業支持與見證，在8日推出委由DTA運作的「台灣新聞數位共榮基金」，幫助台灣新聞產業的數位轉型發展和永續經營。

第三、Google認為「台灣新聞數位共榮基金」是目前最能回應新聞產業需求的務實方案，也是對台灣新聞產業及公眾利益有利的作法。

對於新聞產業公會與Google的意見看似分歧，像是Google認為「台灣新聞數位共榮基金」是目前最能回應新聞產業需求的務實方案，李懷仁表示，過去大家本來歧異就很多，要靠對話來溝通，本來共識就是慢慢建立，每一次的對話都會建立共識，往好的方向移動。

另針對立委林楚茵已提出《新聞媒體與數位平台議價法》草案，數位部何時也會提出相關草案？李懷仁說，立法一直是跨部會小組不排除的方式，會蒐集各界對話，包含對話平台意見，到跨部會小組討論。至於時間點則不願鬆口。