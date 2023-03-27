這個問題沒解決 缺蛋恐將持續

包銷制問題未解 缺蛋恐持續

本周蛋價雖凍漲，然而若不解決產銷結構性的「包銷制」問題，缺蛋情況還是存在！蛋農表示，蛋價基本上由蛋商掌握，缺蛋時往往無法即時反映產地價，因還要等蛋價委員會決定，有時候還會凍漲，不少蛋農因而虧損增加，關門不養，也成為供蛋缺口擴大的因素之一。

過去數十年來國內蛋農專心負責生產雞蛋，蛋商不分蛋的大小與品質全數相同價格收購，亦即「包銷制」。有蛋農認為雖已約定俗成，卻形成蛋農與蛋商之間議價不平等。

據農委會產銷資訊統計，目前蛋雞約3158萬隻，雞蛋日產11.2萬箱（每箱約200顆），總數約2200萬顆，但國人每日需求高達2400萬顆，等於仍有200萬顆的缺口；現在每台斤零售價已有逾100元情況，民眾就算有錢也難買下手。

林姓蛋農指出，傳統「包銷制」最大問題是蛋價被盤商掌控，蛋農很難自行找銷售通路，只能靠蛋商承包。雖然包銷制能讓蛋農專心生產雞蛋，但也使蛋農並不清楚產銷情形。由於當期蛋價是由蛋商決定，而產量又是由當期蛋價決定，若碰上缺蛋又價格凍漲，就有蛋農不願意虧本生產，蛋荒缺口就會擴大，「這不是每個月進口幾百萬顆蛋就能補上的。」

但有不願具名蛋商表示，蛋荒之下農民虧本生產，許多蛋商也不得不加價搶蛋，彼此都有損失，不能把生產損失的部分原因歸咎到蛋商掌握蛋價。不過，「蛋價須再調漲」已是產銷雙方共識。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，無論小農或蛋農，除非有其他通路，否則都沒有什麼議價能力，包銷制也凸顯出產銷在市場地位的不對稱。蛋農應強化合作社組織等方式來和蛋商、運銷商取得對等市場地位，才能擁有議價能力。

（中國時報 李柏澔）

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